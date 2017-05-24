В Госдуме рассказали, к чему привело отсутствие регулирования мессенджеров

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Обязательная идентификация пользователей мессенджеров поможет серьезно ограничить возможности преступников по подготовке и координации террористических актов и мошеннических действий, при этом правовое регулирование мессенджеров должно сохранить безопасность и конфиденциальность переписки граждан, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Ранее в среду группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязующий мессенджеры осуществлять идентификацию своих пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

"Важным нововведением данного законопроекта также является обязательная идентификация пользователей мессенджеров через привязку к телефонному номеру. Данная мера в комплексе с недавними предложениями Совета Федерации по ужесточению ответственности за продажу сим-карт без идентификации приобретателя поможет серьезно ограничить возможности преступников по подготовке и координации террористических актов и мошеннических действий", — сказал Левин журналистам, комментируя законопроект.

По его словам, главное, чтобы шаги в этом направлении не приводили к ограничению прав и свобод наших законопослушных граждан, сохраняли безопасность и конфиденциальность переписки, а также качество и скорость работы сервисов.

Левин указал на то, что мессенджеры находятся вне правового регулирования, при этом их интернет-трафик за 2016 год впервые обошел голосовую связь и объем смс, а количество пользователей в России составляет более 80 миллионов человек.

"Отсутствие правового регулирования уже привело к тому, что в пространстве мессенджеров можно найти огромное количество противоправной информации. Это и распространение экстремистского контента, реклама наркотических средств и их продажа, информация, угрожающая здоровью детей, и многое другое. Злоумышленники активно используют мессенджеры для пропаганды и своей координации", — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что необходимо предусмотреть возможность пресечения противоправной информации, которая распространяется среди неограниченного круга лиц, а также дать возможности получения правоохранительными органами сведений, необходимых для расследования преступлений в случае наличия мотивированного запроса.