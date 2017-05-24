Почти половина россиян не считают себя финансово грамотными

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Почти половина (46%) россиян считают неудовлетворительными свои знания в финансовой сфере, свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного НИУ ВШЭ по итогам 2016 года.
Также более половины жителей России не ведут письменного учета доходов и расходов семейного бюджета, почти каждому десятому точно не известно, сколько денег поступило и будет потрачено в течение месяца. 51% соотечественников не разбираются в особенностях государственной системы страхования вкладов, немногие (29%) понимают связь между риском и доходностью. Почти каждый десятый россиянин, подписывающий финансовые договоры, их не читает, 26% читают, но ставят подпись вне зависимости от понимания, и только 35% читают, уточняют и получают консультации.
Однако эксперты отмечают, что эти умения не дают общей картины финансовой грамотности — важно также владеть информацией о рынке, важны установки в обращении с личными финансами. Анализируя эти показатели с 2009 года, исследователи констатируют: уровень финансовой грамотности россиян меняется, но необходимость ликбеза остается.
Пока же "в России финансово грамотны в большей степени люди с высоким уровнем дохода, в возрасте 36–45 лет, выпускники вузов, а также жители крупных городов", — подводят итог исследователи.