Никифоров хочет сделать Россию благоприятной страной для внедрения hi-tech

ИННОПОЛИС (Татарстан), 24 мая — РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что власти РФ должны приложить усилия, чтобы российская юрисдикция стала одной из самых благоприятных в мире для внедрения передовых современных технологий.

"Информационная безопасность… Особенно в контексте происходящих, в том числе в РФ, недавних событий, связанных с различными вирусными атаками, сбоями в работе отдельных сетей связи, мы все понимаем, насколько мы становимся зависимыми от надежной бесперебойной работы соответствующих цифровых, телекоммуникационных и иных видов систем", — сказал он, выступая на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Наша задача сделать так, чтобы мы соблюдали права и свободы граждан, гарантировали их так же, как и гарантируем их с точки зрения нашего традиционного права. Все это предстоит перенести в цифровую среду и обеспечить необходимый правовой режим. Мы должны сделать так, чтобы юрисдикция РФ была одной из самых благоприятных в мире для внедрения самых передовых современных технологий", — заключил министр.