ЦОДД запустил дорожный патруль для регулирования дорожной ситуации в Москве

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Дорожный патруль ЦОДД начал функционировать в российской столице, в том числе для регулирования ситуации на дорогах и помощи автомобилистам в ДТП, сообщил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев журналистам в среду.

Также патруль будет активно использоваться во время проведения спортивных мероприятий, например, во время Кубка конфедераций.

"Служба дорожного патруля не подменяет собой ГИБДД. У нее несколько обязанностей. Первое, она следит за состоянием дорожно-транспортной инфраструктуры, прежде всего в зоне притяжения, влияющей на безопасность — это знаки, разметка и дорожные неровности", — сказал Юрьев.

Также, по его словам, данный патруль будет помогать автомобилистам на дорогах при ДТП и вместе с ГИБДД отрабатывать организацию дорожного движения в особых ситуациях. Экипажи ежедневно будут объезжать город с целью выявления неисправных автомобилей, которые мешают движению. К примеру, они будут помогать запустить машину, поменять проколотое колесо или отбуксировать автомобиль до заправки.

Кроме этого, дорожный патруль контролирует дорожное полотно на предмет обвала грунта или открытых люков.

"Мы рассчитываем, что дорожный патруль будет очень востребован во время Кубка конфедераций. Коллеги показали себя хорошо во время тестового матча, в том числе при совместном взаимодействии с силовыми органами", — сказал руководитель ЦОДД.

Во время тестового матча Кубка патруль управлял транспортными потоками на маршрутах от аэропорта до стадиона, помогал в создании буферной зоны в дни проведения матчей и контролировал зоны высадки и посадки клиентских групп.

Сейчас в городе круглосуточно работает 5 экипажей, однако в дальнейшем количество патрулей планируют увеличить до 30.