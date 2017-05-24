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Общество

"Лучше бы взял лопату". Зачем художник из Красноярска сделал в яме крота

13:3824.05.2017
(обновлено: 13:47 24.05.2017)
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© Фото : творческое объединение "Кипиш-град"Крот в яме. Работа творческого объединения Кипиш-градКрот в яме. Работа творческого объединения Кипиш-град
© Фото : творческое объединение "Кипиш-град"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Лариса Жукова. Решить проблему с благоустройством городов власть может в тандеме с художниками. Об этом в понедельник в Госдуме заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Во многих регионах уже есть почва  для такого сотрудничества: например, в Красноярске городские проблемы талантливо обыгрывает творческое объединение "Кипиш-град". Известность ему принесла статуя крота из чешского мультсериала, которую поместили в яму на тротуаре. Подробности РИА Новости рассказал автор проекта.

Человек, который меняет Красноярк

Днем 28-летний Александр Закиров рисует на заказ портреты, а вечером работает над собственным стрит-арт проектом "Кипиш-град". Название – аллюзия к Китеж-граду, поясняет художник: "Китеж – мифический древнерусский город, который со временем переместился в другой слой реальности и стал невидимым. Теперь до него, согласно легенде, могут добраться только чистые сердцем". Проект также создает параллельную реальность – добрую и идеалистическую, продолжает Закиров.

Художник меняет отношение к разрушенным и заброшенным объектам в центре уже родного Красноярска (сам Закиров родом из Барнаула) с помощью образов сказочных зверей, известных и понятных даже детям: "Слово "кипиш" в названии нашего творческого объединения неслучайно: персонажи из сказок наводят переполох своим появлением, пробуждая интерес к обыденным проблемам".

Фотография Геннадия Спиридонова, снятая на улице Маршала Жукова в Омске
© Фото : Геннадий Спиридонов
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Главная задача проекта – найти диалог с местными жителями. Так художник описал идею местному изданию, которое на днях включило его в пятерку "прогрессоров"  – людей, которые меняют город.

"Зачастую это разговор про городские недостатки, разруху и вандализм, но иногда это просто шуточная беседа, с целью подбодрить. И хоть этот проект и городской, но направлен он, в первую очередь, не на исправление городских недостатков, а на изменение (хоть и совсем незначительное!) мировоззрения горожан".

© Фото : творческое объединение "Кипиш-град"Купидон со стрелами. Работа творческого объединения "Кипиш-град"
© Фото : творческое объединение "Кипиш-град"
Купидон со стрелами. Работа творческого объединения "Кипиш-град"

Снизить градус агрессии

В апреле на разбитом тротуаре возле красноярского музейного центра "Площадь Мира" появился пенопластовый крот из одноименного чешского мультфильма. Об этом в своем блоге рассказал популярный блогер Илья Варламов, и работу Закирова всего за сутки увидели несколько миллионов человек.

"Еще до того, как о нем все начали писать, он стал для меня любимым персонажем. И мне, и окружающим он очень понравился. Первоначальной идеей было поставить в яму червяка, но крот обыграл ее гораздо веселее. Я ожидал, что он не продержится дольше дня, но его оценили, видимо, даже девиантные личности – он "прожил" в яме больше трех недель", – вспоминает художник.

© Фото : творческое объединение "Кипиш-град"Крот в яме. Работа творческого объединения "Кипиш-град"
© Фото : творческое объединение "Кипиш-град"
Крот в яме. Работа творческого объединения "Кипиш-град"

От замысла до воплощения прошло несколько дней. Крота Закиров вырезал из пенопласта за три часа, и еще час ушел на то, чтобы покрыть фигуру самыми простыми строительными красками. Тут, наконец, пригодился его опыт скульптора, который еще до ноября прошлого года – запуска "Кипиш-града" – художник не использовал.

Все идеи приходят во время прогулок по центру Красноярска: если идти вдоль, можно пройти его за сорок минут, а если поперек – всего четверть часа. Долгое время Закиров не обращал внимания на ямы, разбитые стекла и порезанные плакаты – "жил искусством ради искусства". Но однажды – дело было осенью прошлого года – рваные афиши "сильно покоробили взгляд": "Начал вырисовываться образ бандитов с ножами, которые бегают по городу и кромсают все подряд".

© Фото : творческое объединение "Кипиш-град""Самоклеющиеся эукариоты города Красноярска". Работа творческого объединения "Кипиш-град"
© Фото : творческое объединение "Кипиш-град"
"Самоклеющиеся эукариоты города Красноярска". Работа творческого объединения "Кипиш-град"

Тогда же художник в первый раз обыграл разрушенные городские объекты. Он вдохновлялся уже существующими творческими объединениями в Москве и за границей, но они, по его мнению, "агрессивно обращали внимание на проблемы": "Я понял, что это может вызвать отторжение, и решил снизить градус агрессии с помощью милых персонажей".

Медвежья Земля из проекта Страшные Сибирские Сны Наташи Юдиной
© архив Наташи Юдиной
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На рассеченных рекламных проспектах появились изображения хулиганистых зверей, которые и "вызвали" повреждения. Реакция последовала тут же: местные жители стали фотографировать арт-объекты, а коллеги из ближайшего художественного объединения стали делиться идеями. Кто-то посоветовал делать объемные работы.

Так через полтора месяца появился первый объемный персонаж – "медвежонок, срубающий столб".

"С этим связана интересная история: еще днем, одиннадцатого ноября, столб рядом с магазином, где я обычно делаю покупки, стоял, а вечером, когда я проходил мимо, он уже был свален. Надо было срочно делать "лесоруба", пока его не подняли. Я работал над медвежонком всю ночь, утром установил – порадовался, что успел. Но на следующий день медвежонка кто-то забрал, а поваленный столб до сих пор так и лежит".

© Фото : творческое объединение "Кипиш-град"Медвежонок-анархист. Работа творческого объединения "Кипиш-град"
© Фото : творческое объединение "Кипиш-град"
Медвежонок-анархист. Работа творческого объединения "Кипиш-град"

Целевая аудитория

Дальше были "звери с молотками" на битых стеклах, вылетевшая "птичка" у статуи фотографа,  сказочные герои советских открыток, которые "писали" на заборе "Живая ель – мертвый лес".

"Судя по тому, что в городе таких граффити немало, вырубка елей на Новый год волнует многих жителей Красноярска, – говорит художник. – Например, были слоганы "Твой праздник – ее смерть". Я решил персонализировать автора надписи и нашел героев советских открыток. Они провисели на заборе почти месяц  – возможно, это связано с тем, что люди тоскуют по добрым и приятным визуальным образам".

© Фото : творческое объединение "Кипиш-град""Живая ель - мертвый лес". Работа творческого объединения "Кипиш-град"
© Фото : творческое объединение "Кипиш-град"
"Живая ель - мертвый лес". Работа творческого объединения "Кипиш-град"

Факультативная функция "Кипиш-града" – сделать так, чтобы люди не испытывали негатив при виде неэстетичных разрушенных объектов и не искали причину в абстрактном зле, а обращали внимание на то, как это исправить, говорит Александр Закиров. Но целевая аудитория – вовсе не рядовые горожане.

"Я читал комментарии к посту с кротом в яме – многие писали, что лучше бы я взял лопату и молча все отремонтировал. Но у меня получилось бы некачественно. Главным результатом будет, если то, что я делаю, увидит кто-то из администрации города. Знаменательных объектов еще не так много, но на очереди следующие задумки – их реализую в ближайшие дни".

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