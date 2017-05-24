В Госдуму внесли проект об идентификации пользователей мессенджерами

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ряд депутатов нижней палаты парламента внесли в Госдуму законопроект, обязующий мессенджеры осуществлять идентификацию своих пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при не соблюдении этого условия.

"Проектом предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи", — говорится в пояснительной записке.

Законопроект также возлагает на мессенджеры обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети, "которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом Правительством РФ".

"На "мессенджеры" возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов госвласти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ", — уточняют авторы.

Уточняется, что в случае неисполнения мессенджерами требований об ограничении рассылки массовых сообщений, в том числе содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, проект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к сервису обмена электронными сообщениями и штрафы. Так, штраф для граждан будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей.