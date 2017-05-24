Дума одобряет поправки о сроках лишения свободы за создание "групп смерти"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума приняла в среду во втором чтении пакет законопроектов о введении уголовной ответственности за склонение детей к суициду, создание "групп смерти" в социальных сетях и вовлечение детей в смертельно опасные игры с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Пакет законопроектов был внесен в Госдуму 9 марта вице-спикером палаты Ириной Яровой (ЕР) и принят в первом чтении 19 апреля. Как сообщалось ранее, после принятия законопроектов во втором чтении, третье окончательное чтение может пройти уже в пятницу 26 мая.

Законопроектами вводится уголовная ответственность за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также за склонение, призывы или содействие совершению самоубийства. Под уголовную ответственность будут подпадать как организаторы такой деятельности в интернете и вне его, так и исполнители — склоняющие, призывающие или содействующие совершению самоубийства. Максимальное наказание за такие преступления — лишение свободы сроком до 6 лет, однако если организатор преступной деятельности добровольно ее прекратит и будет активно способствовать раскрытию и пресечению преступлений данной категории, то он может быть освобожден от уголовной ответственности.

Законопроектом устанавливается отдельная уголовная ответственность за вовлечение детей и подростков в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни, в том числе, если деяния носят групповой или публичный характер. Примером такой опасной деятельности является вовлечение несовершеннолетних в "трейнсерфинг" (проезд на крыше поезда) и различные виды смертельно опасного "зацепинга", "руфинг" (незаконное проникновение на крыши высотных зданий) либо иные занятия, в том числе "игры" по типу "Беги или умри", когда ребенку предлагается перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Максимальное наказание устанавливается в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Кроме того, поправками в Уголовный кодекс ужесточается ответственность по действующей статье УК РФ — за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. Данное преступление переводится из категории средней тяжести в категорию тяжких, с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до 6 лет. При этом устанавливается повышенная ответственность в виде лишения свободы до 8 лет, если указанное преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, беспомощного лица, беременной женщины, в отношении двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в публичном выступлении, в СМИ, в интернете или других информационно-телекоммуникационных сетях.

Второй законопроект в этом пакете закрепляет обязанность Роскомнадзора или привлеченного им оператора реестра запрещенных сайтов информировать МВД о фактах включения в реестр ресурсов с информацией о способах самоубийства и призывами к суициду, что, как пояснила автор законопроекта Ирина Яровая, "дает возможность именно оперативного выявления лиц, совершающих преступления и пресечения их преступной деятельности, реализации комплекса профилактических мер".