В Крыму дворец "Ласточкино гнездо" закрыли на реконструкцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Находящийся в аварийном состоянии дворец-замок "Ласточкино гнездо" под Ялтой с 24 мая закрыт для проведения первого этапа реконструкции, сообщила служба информационного обеспечения администрации города Ялты.

"С 24 мая по 9 июня в рамках реконструкции дворца-замка "Ласточкино гнездо" на территории достопримечательности будут проводиться буровые работы. В целях соблюдения техники безопасности, доступ в дворец-замок будет запрещен на указанный период", — сообщили в пресс-службе.

"Ласточкино гнездо" уже несколько лет находится в аварийном состоянии, доступ на смотровую площадку замка, нависающую над пропастью, был ограничен несколько лет назад. Ранее министр культуры республики Крым Арина Новосельская сообщила, что реконструкция дворца – это очень сложные работы, которые будут проводиться специалистами федерального уровня.

Дворец-замок "Ласточкино гнездо" – памятник архитектуры и истории, расположенный на 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор, под Ялтой. Оригинальная постройка в готическом стиле была возведена в 1912 году для нефтепромышленника Штейнгеля. Изображение замка украшает банкноту номиналом 100 рублей, выпущенную после воссоединения Крыма с Россией. В 2016 году отдыхающие назвали "Ласточкино гнездо" главным символом Крыма.

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