"Девочку из собачьей будки" не отчислят из белгородского вуза

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Курсантка Белгородского юридического института, которую СМИ называют "девочкой из собачьей будки", продолжит учиться в вузе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее издание " Московский комсомолец " сообщило, что курсантка Белгородского юридического института Людмила Фурсова была отчислена с третьего курса из-за того, что ее биологическая мать сидит в тюрьме за убийство. Девочку в 3 года нашли в собачьей будке, где она пыталась обогреться и поесть, и передали в приемную семью. В УМВД по Белгородской области на запрос РИА Новости сообщили, что курсантка была отчислена по результатам служебной проверки за нарушение служебной дисциплины. Следственное управление Следственного комитета по Белгородской области заявило, что разберется с этой историей.

"Руководством института принято решение об отмене приказа об отчислении из института и увольнении со службы в органах внутренних дел курсантки", — сказала Волк.

По данным "МК", девушка поступила в вуз самостоятельно, не воспользовавшись положенными сироте льготами, пройдя все психологические тестирования. Издание приводит цитату из приказа об отчислении, согласно которому Фурсова, "обладая статусом сотрудника органов внутренних дел РФ, по надуманному поводу, под предлогом плохого самочувствия, не подтвержденного медицинским диагнозом, умышленно с целью получения оправдания своему отсутствию на учебных занятиях в ходе беседы с терапевтом медсанчасти допустила некорректное поведение". По словам Фурсовой, которую цитирует "МК", она плохо себя чувствовала в тот день и пошла в медпункт за освобождением, но медсестра ответила, что она все придумала, отказала в освобождении и отправила обратно на занятия. Издание также сообщало, что девушке предъявили требование возместить 300 тысяч рублей — средства, потраченные государством за три года на ее обучение.