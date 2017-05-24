В столичном регионе может снова выпасть снег

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В конце текущей недели на севере Московской области может выпасть мокрый снег, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
По данным "Фобоса", в субботу воздушные потоки сменятся на северные. Регион попадет в тыловую часть циклона, и с северными ветрами в Подмосковье устремятся холодные воздушные массы. В субботу на фоне облачной погоды с небольшими дождями дневные температуры уже не поднимутся выше +12… +14 градусов.
В воскресенье натиск холодного воздуха усилится, температура днем будет около 10 градусов тепла.
"Ночью надо рассчитывать на понижение температуры до 0… +5 градусов. Такая температура окажется существенно ниже нормы. В субботу и воскресенье мы ожидаем осадки, но небольшие: с субботу дожди, а в воскресенье в основном дожди, но не исключено, что на севере области местами будут осадки в смешанной фазе – дождь и мокрый снег", — добавил собеседник агентства.