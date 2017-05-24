На Красной площади отпразднуют День славянской письменности и культуры

На Красной площади во время концерта по случаю Дня славянской письменности и культуры. Архивное фото

На Красной площади во время концерта по случаю Дня славянской письменности и культуры. Архивное фото

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. В Москве одной из центральных площадок праздника станет Красная площадь, где пройдет концерт с участием Полины Гагариной и Большого сводного хора из 1200 человек. На главной площади страны также прозвучат сочинения Александра Кастальского и Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Георгия Свиридова, популярные песни советских авторов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего в столице состоится более 200 праздничных мероприятий. Планируется, что выставки, презентации, концерты и спектакли посетят более 11 тысяч человек.

В этот день праздничные концерты пройдут и в других городах России.