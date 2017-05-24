В Москве для паломников к мощам Николая Чудотворца открыли полевые кухни

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. 23 мая 2017

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. 23 мая 2017

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Главное управление МЧС по Москве развернуло две полевые кухни для паломников, стоящих в очереди в храм Христа Спасителя для поклонения мощам Николая Чудотворца, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Для людей, которые стоят в очереди к храму Христа Спасителя, развернуты две полевые кухни напротив домов 1 и 17 на Пречистенской набережной. Все желающие смогут бесплатно выпить чай и отдохнуть", — сказал собеседник агентства.

Кухни будут работать до 21.00, когда закрывается доступ в храм.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. По данным городского Штаба по организации массового доступа верующих к святыне, в первой день Мощам поклонились 18,6 тысячи человек. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.