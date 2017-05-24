Мединский считает, что России нужно расширять пантеон национальных героев

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский считает, что уничтожить страну и "превратить нацию в народонаселение" можно, выбив из-под нее историю. Чтобы этого не произошло, России необходимо сохранять и расширять пантеон героев.

"Если вы хотите уничтожить страну, превратить нацию в народонаселение, выбейте из-под нее историю. В отличие от других стран, слава Богу, нам ничего выдумывать не надо. У нас большой пантеон героев, а мы почему-то этого стесняемся", — написал Мединский в статье, опубликованной в среду в газете "Известия".

Национальный пантеон героев, пишет Мединский, существует у каждой страны, "без него нет исторической памяти, нет нации". По его словам, национальный пантеон — это не место захоронения выдающихся личностей, не "храм всех богов", а скорее совокупность ярких людей от культуры, искусства, науки, людей, совершивших подвиги, которые живут в народной памяти.

"Историки обычно пытаются сохранить все, но при этом что-то незаслуженно забывают", — пишет он.

Среди таких "забытых" национальных героев Мединский называет лейтенанта Алексея Береста — командира Михаила Егорова и Мелитона Кантария, водружавших Знамя Победы над Рейхстагом; князя Скопина-Шуйского и воеводу Шеина, противостоявших польским интервентам в 1612 году; членов экипажа Гастелло, направивших горящий самолет на колонну немецких войск; танковых асов Колобанова и Лавриненко, уничтоживших рекордное число бронетехники вермахта.

"Каждая страна делает все, чтобы ее пантеон героев расширялся. Ведь герои создают коллективный национальный архетип. Пожарский, Дмитрий Донской, Александр Невский, Кутузов, Суворов, Жуков. Важно, чтобы герои Великой Отечественной войны тоже оставались в этом пантеоне", — продолжает Мединский.

Однако, отмечает он, находятся историки и общественные деятели, готовые переписать историю, "предавая забвению великие имена".

"По сей день они готовы "разоблачать" подвиги, о славе которых не спорили долгие годы. И это не поддается логике. России нужны герои", — добавил Мединский.