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Общество

Банк России предложил изменить порядок расчета стоимости ОСАГО

01:0824.05.2017
(обновлено: 01:15 24.05.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМобильные пункты оформления полисов ОСАГО и КАСКО. Архивное фотоМобильные пункты оформления полисов ОСАГО и КАСКО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Банк России разработал проект указания, в котором представлен новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя, документ есть в распоряжении РИА Новости.

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Согласно проекту, водители в возрасте 16-24 лет со стажем до трех-четырех лет, а также в возрасте 25-29 лет со стажем до года могут получить максимальный коэффициент 1,8.

На понижающие коэффициенты (скидку) от 0,66 до 0,99 могут рассчитывать водители старше 30 лет и со стажем вождения больше трех-четырех лет (чем старше водитель и больше стаж его вождения, тем, соответственно, больше скидка).

Сейчас действуют следующие коэффициенты: до 22 лет включительно со стажем вождения до трех лет включительно – 1,8, более 22 лет со стажем вождения до трех лет включительно – 1,7, до 22 лет включительно со стажем вождения свыше трех лет – 1,6 и более 22 лет со стажем вождения свыше трех лет – 1.

Работа центра кузовного ремонта. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЦБ также предлагает повысить коэффициент для договоров ОСАГО, не предусматривающих ограничения количества лиц, допущенных к управлению авто с 1,8 до 2,7.

Кроме того, как пояснил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, документ содержит предложения по реформированию КБМ (коэфициент бонус-малус, безаварийности). "Предполагается, что в базе РСА будет рассчитываться значение КБМ ежегодно на 1 января, и оно не будет меняться в течение года. Это сделает значение КБМ более понятным и прозрачным для автовладельцев, будет мотивировать их ездить аккуратно в течение года, сохраняя тем самым чистоту своего коэффициента", — приводятся слова Юргенса в сообщении РСА.

Мобильные пункты оформления полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Юргенс отметил, что предлагаемый механизм позволит значительно сократить число жалоб, которые зачастую возникают из-за того, что человек может быть вписан в разные полисы, в результате один водитель может иметь несколько КБМ. "Водитель гарантированно будет сохранять свои накопленные бонусы, но при этом он гарантированно получает "малус" по итогам года за каждый страховой случай по своей вине вне зависимости от того, по какому договору страхования был данный убыток", — пояснил он.

Юргенс также подчеркнул, что РСА поддерживает предложения ЦБ по усовершенствованию расчетов коэффициентов ОСАГО. "Их использование сделает расчет ОСАГО более справедливым без повышения тарифа", — заключил он, добавив, что РСА получил проект указания и в настоящее время оценивает его.

 

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