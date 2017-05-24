Титов предлагает расширить полномочия прокуроров для защиты бизнеса

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президентский уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в докладе главе государства предложил расширить полномочия прокуроров для защиты бизнесменов, в том числе дать прокуратуре право отменять решение о возбуждении уголовных дел и предусмотреть обязательное согласие прокурора на возбуждение уголовных дел, доследственных проверок и оперативно-розыскных мероприятий по экономическим преступлениям.

Согласно докладу, нарушения уголовного процессуального законодательства правоохранителями носят массовый характер, а ответственность за эти нарушения "не системна и не пропорциональна тяжести нарушений".

В связи с этим Титов предлагает "предоставить прокурору право отменять решение о возбуждении уголовного дела, предусмотреть обязательное согласие прокуратуры на проведение доследственных проверок и гласных оперативно-розыскных мероприятий по экономическим преступлениям".

В докладе также содержатся предложения "предусмотреть обязательное согласие прокуратуры на возбуждение уголовных дел, предоставить прокурору право отменять решение о возбуждении уголовного дела, возобновлять расследования ранее приостановленных, а также ранее прекращенных уголовных дел исключительно по согласованию с органами прокуратуры".

Среди прочего Титов предлагает "предоставить стороне защиты право подавать прокурору "заключение защиты" (одновременно с обвинительным заключением следствия) – с обязательным приобщением к материалам дела".