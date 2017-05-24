Титов предложил запретить лишать свободы за уклонение от уплаты налогов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает исключить меру наказания в виде лишения свободы за совершение некоторых экономических преступлений, в том числе за уклонение от уплаты налогов с физического лица.

"Нормативно исключить применение лишения свободы как меры наказания за совершение некоторых (наименее общественно опасных) экономических преступлений", — говорится в тексте ежегодного доклада бизнес-омбудсмена президенту РФ.

Под наименее общественно опасными в докладе подразумеваются преступления, предусмотренные частью 2 статьи 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права или смежных прав), частью 1 статьи 171 (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии).

Также наименее общественно опасными предлагается считать преступления, предусмотренные частями 1-4 статьи 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки), частью 1 статьи 180 (незаконное использование чужого товарного знака), частью 1 статьи 194 уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере). Исключить лишение свободы как меры наказания предлагается и за уклонение от уплаты налогов с физического лица (статья 198).

Кроме того, Титов предлагает расширить основания прекращения уголовных дел при условии возмещения ущерба и дополнить составы, на которые распространяется статья 76.1 УК РФ ("Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности"), статьями 146 ("Нарушение авторских и смежных прав"), 147 ("Нарушение изобретательских и патентных прав"), частями 5-6 статьи 159 ("Мошенничество"), и частью 1 статьи 201 ("Злоупотребление полномочиями").