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Общество

Тюнинг в законе. Как изменить конструкцию автомобиля и угодить ГИБДД

09:0024.05.2017
(обновлено: 09:03 24.05.2017)
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© Fotolia / Maksim ToomeДевушка в автомобилеДевушка в автомобиле
© Fotolia / Maksim Toome

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. В МВД России снова вспомнили о тюнинге и решили сделать его легализацию более прозрачной. Для этого ведомство разработало проект постановления, который содержит не только требования технического регламента Таможенного союза, но и рассказывает обо всех этапах легализации конструктивных изменений — от предварительной оценки работ до выдачи свидетельства о соответствии требованиям безопасности. РИА Новости решило выяснить, какие конструктивные изменения могут быть легализованы и одобрены ГИБДД.

Внешность

Защитные накладки на капот, спойлер на багажнике, иная фальшрадиаторная решетка, другие бамперы или пороги, пластиковые ветрозащитные накладки на стеклах — любые дополнительные элементы, не предусмотренные конструкцией, могут стать поводом для придирки сотрудников Госавтоинспекции. Однако только в том случае, если эти элементы не предусмотрены заводской спецификацией автомобиля и не устанавливаются на более дорогие комплектации. Иными словами, если вы устанавливаете на свой Mercedes-Benz аэродинамический обвес AMG или на BMW кузовные элементы из спортивной линейки M, которые доступны для более дорогих версий модели, то официально регистрировать такие изменения не нужно.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Любая неоригинальная деталь внешнего тюнинга должна соответствовать ГОСТ Р 41.26-2001, который в точности копирует международные правила ЕЭК ООН N26. Так, новые элементы кузова не должны увеличить риск нанесения травм пешеходам, а все декоративные детали и эмблемы, выступающие более чем на сантиметр, должны легко отламываться и иметь округлые формы.

Московское Тюнинг Шоу
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Футуризм и классика на "Тюнинг Шоу" в Москве

Даже непредусмотренные заводом-производителем колеса расцениваются как изменение конструкции, что вполне логично: если вы установили очень большие диски и резину, то отображаемая на спидометре скорость окажется неверной. Кроме того, большие колеса увеличивают нагрузку на тормозную систему, и это также требует сертификации. Если колеса выступают за пределы кузова, то необходимо устанавливать расширители арок, иначе брызги и камни могут помешать другим участникам движения.

В салоне владелец машины имеет больше свободы для выражения своих амбиций. Обшивать кожей, алькантарой, силиконом и прочими материалами можно почти все, лишь бы это не повлияло на правильное срабатывание подушек безопасности. Особые требования предъявляются только к сиденьям, которые в обязательном порядке должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям безопасности.

Свет

Установка ксеноновых или светодиодных фар допускается без проведения сертификации только если производителем предусмотрен такой тип света на вашей модели в более дорогой комплектации. Но даже в этом случае новые фары требуют дооснащения автоматическим корректором угла наклона, омывателем и полностью прозрачным передним стеклом блока фары.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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При этом дешевый китайский ксенон вряд ли устроит ГИБДД: продукция должна быть обязательно сертифицирована в России. Сэкономить можно, если установить подержанные фары, но в этом случае обязательно проверьте наличие штампов с литерой E и цифрой в кружочке, что означает одобрение фары соответствующим государством (Е1 — Германия, Е2 — Франция, E3 — Италия и так далее). Американские газоразрядные лампы (DOT) в России не пройдут.

Международная выставка Московское тюнинг-шоу
© РИА Новости / Александр Вильф
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Современный тюнинг

С противотуманными фарами проще, единственное условие — их должно быть только две. То же самое с дневными ходовыми огнями (ДХО), при этом ДХО должны не только уметь включаться автоматически, но и выключаться при активировании главных фар или передних противотуманок. Кстати, любая другая подсветка (например, подсветка под бамперами или днищем автомобиля, светящиеся рамки номеров и так далее) разрешена, но только во время полной остановки автомобиля: ездить со включенными "гирляндами" запрещено.

Техника

Если вы решили форсировать двигатель своего будущего спорткара, проблем с этим не будет. Можно устанавливать турбины, перепрограммировать блок управления, ставить различные кованые поршни и фильтры нулевого сопротивления. Если хотите, можете даже воткнуть в свой автомобиль другой подходящий силовой агрегат. Главное правило одно — уровень вредных выбросов от таких переделок не должен повыситься, а экологический класс, наоборот, не должен понизиться.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Снижение экологического класса допустимо только тогда, когда вы, скажем, заменили штатный мотор Евро-5 на двигатель Евро-6. В этом же случае будет оправдана и замена выхлопной системы на иную сертифицированную для использования вместе с новым силовым агрегатом. В остальных случаях ГИБДД строго подходит к вопросам замены штатных систем выпуска, особенно если меняется уровень шума.

Московское Тюнинг Шоу. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Тормозные системы также должны быть сертифицированы в обязательном порядке. Если вы устанавливаете тормоза от другой модели, то готовьтесь пройти техническую экспертизу и соответствующие испытания. Эта же процедура ожидает тех, кто модифицировал подвески машины и изменил тем самым положение кузова, например, сильно увеличил клиренс внедорожника или, наоборот, "прижал" автомобиль "брюхом" к земле. Изменения характеристик жесткости и установка распорок на стойки допустимы без проведения дополнительных тестов, опять же если все новые детали сертифицированы.

Ответственность

Если двери ваших "Жигулей" начали открываться вверх, перед капотом весит кенгурятник, светодиодные фары освещают луну, а сдвоенный глушитель чиркает обо все лежачие полицейские, то инспектор ГИБДД вполне оправданно заподозрит ваш автомобиль в несоответствии требованиям безопасности. Для этого ему не нужны какие-либо специальные приборы или особые познания — все определяется на глаз. За такое нарушение предусмотрен не только штраф в размере 500 рублей, но и более суровое наказание: ГИБДД имеет полное право прекратить регистрацию вашего автомобиля после вступления в силу "пятисотрублевого" постановления о правонарушении. Чтобы этого не случилось, заняться легализацией тюнинга лучше еще до его начала.

Автомобиль. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Для этого до начала каких-либо работ нужно обратиться в частную фирму, которая проведет предварительную экспертизу и выдаст заключение о возможности внесения изменений в конструкцию. Данная организация должна быть аккредитована на право проведения оценки соответствия требованиям ТР ТС. Далее потребуется разрешение на выполнение работ от Госавтоинспекции, и только потом можно приступать к работам. После их окончания проводится повторная экспертиза, затем автомобиль проходит технический осмотр и в органах ГИБДД получает свидетельство о соответствии автомобиля со внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. В особых случаях, когда ваша машина сильно преобразилась, свидетельство лучше иметь при себе (хотя закон этого не требует), иначе придется постоянно обжаловать одни и те же постановления.

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