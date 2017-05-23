Кадыров выступил за запрет выпускных вечеров в зданиях школ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил уйти от практики проведения выпускных вечеров в зданиях школ республики, подчеркнув, что непосредственно в школах не должны собирать деньги на выпускной.

Это предложение Кадыров высказал в ходе рабочей встречи с министром образования и науки Чечни Исмаилом Байхановым.

"Я предложил уйти от практики проведения подобных мероприятий в школах. Родители могут организовать их по своему усмотрению. Различных домов торжеств, кафе и ресторанов в республике достаточно для всех желающих отметить завершение учебы в школе", — написал Кадыров в своем Instagram.

Он отметил, что решение проводить выпускной вечер будут принимать родительские комитеты, но непосредственно в школах собирать деньги для их проведения не должны.