Медведев высказался за создание больших школ в регионах

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил за создание больших школ в регионах, об этом он сказал на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, стенограмма которой опубликована на сайте кабинета министров.

Так, Меркушин сообщил премьеру, что в этом году в регионе будет сдана экспериментальная школа на 1500 мест, готова она будет уже к 1 августа.

"Большие школы – это в целом ряде случаев способ создать особые условия для образования. Раньше мы всегда боялись больших школ, но на самом деле в больших школах очень качественно можно решать целый ряд образовательных задач. Я подобную школу не так давно видел в Пензенской области. У вас полторы тысячи учеников. И там приблизительно так же. Полторы тысячи учеников. Это такой, может быть, тренд. Это не везде нужно делать, но в крупных районах, спальных районах, где много людей живёт, это нормально", — сказал премьер.