Захарова рассказала, без чего не может обойтись в работе

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире радиостанции "Комсомольская правда", без чего не может обойтись в работе и в жизни.

"Я думаю, не только в работе, а вообще в жизни чувство юмора является спасательным кругом и позволяет в очень сложных ситуациях находить какие-то "амортизаторы", — сказала Захарова, добавив, что жизнь сегодня очень быстрая и требует моментальной реакции.

В то же время она заявила, что зачастую и в работе невозможно обойтись без чувства юмора. "Когда мы открываем последнее заявление Маккейна о том, что Лаврову не место в Белом доме, как на это реагировать? Серьезно – невозможно", — поделилась официальный представитель МИД РФ.

Между тем, Захарова призналась, что носит одежду российских производителей, ездит на Toyota Camry. "Однажды случилась очень интересная история: я вышла на брифинг в платье, которое купила где-то в нашем магазине, просто оно мне понравилось. Вдруг я получаю факс: "Здравствуйте. Это вас беспокоит российская фирма такая-то. Скажите, пожалуйста, на вас случайно не наше платье?", — рассказала Захарова, добавив, что, придя домой, посмотрела на этикетку, и платье действительно оказалось сшито этой фирмой.

"Я написала: "Да. Это ваше платье". Но и тут началось. Мы с ними подружились, я у них покупаю. Потом их путем пошли и другие дизайнеры, создатели своих линий. Мне понравилось", — отметила Захарова.

По ее словам, ей поступало очень много предложений рекламировать ту или иную одежду. "Но, естественно, я как чиновник, как человек на государственной службе не могу ничего этого принять. Но помогать – я помогаю. Я не на коммерческой основе это делаю, а где это возможно, я всегда наших продвигаю и помогаю им", — подчеркнула Захарова.