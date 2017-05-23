Бесплатный трафик и связь: "Мегафон" рассказал о вариантах компенсации

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. "Мегафон" предложит пострадавшим после сбоя 19 мая абонентам три варианта компенсации на выбор, сообщила компании на странице в соцсети "ВКонтакте".

Извинения от "Мегафона"

Клиенты могут получить 50 минут голосовой связи и гигабайт интернет-трафика, либо два гигабайта трафика, либо бесплатный просмотр нового фильма на "МегаФон.ТВ". Пользователи получат СМС-сообщения с более подробной информацией в течение недели.

Гендиректор компании Сергей Солдатенков вновь принес абонентам извинения за произошедший сбой.

"Все мы прекрасно понимаем, что сегодня несколько часов без связи — это чрезвычайное происшествие", — заявил он.

По словам Солдатенкова, специалисты приложили все усилия, чтобы максимально быстро устранить проблемы.

Масштабный сбой

Авария произошла 19 мая вскоре после полудня. Перебои со связью начались в Москве, Московской области некоторых других городах центрального региона. Сообщалось, что "снижение успешности дозвона" составило около 30 процентов.

Пострадал не только столичный регион — вскоре стали поступать жалобы от абонентов в Приволжском федеральном округе. Жители Самарской и Ульяновской областей сообщали в соцсетях, что их сим-карты перестали работать, у многих абонентов на экранах появилась надпись: "Нет сети". На проблемы со связью жаловались также жители Нижегородской области, Саратова, Уфы и Казани.

В "Мегафоне", в свою очередь, заявляли, что принимают все необходимые меры, и обещали все починить максимально быстро. Полностью наладить работу оператору удалось только через несколько часов.

"Мы сделали необходимые выводы и уже принимаем дополнительные меры, чтобы такая ситуация больше не повторилась. Это первая авария такого масштаба в истории нашей компании, и мы сделаем все возможное, чтобы она осталась последней", — заявил Солдатенков.

Досталось и Yota

Проблемы испытывала и "дочка" "Мегафона" Yota, которая работает как виртуальный оператор. Компания устранила последствия аварии вскоре после "Мегафона", а также извинилась перед своими клиентами.

"Yota приносит извинения своим клиентам, которые столкнулись с проблемами при использовании услуг мобильного оператора. Последствия аварии были полностью ликвидированы. Мы приняли решение выплатить компенсацию до 20 миллионов рублей клиентам, которые остались в этот день без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом", — сообщил гендиректор компании Владимир Добрынин.

В качестве компенсации пользователи Yota получат скидку на следующий расчетный период. Чтобы получить ее, клиентам необходимо обратиться в службу поддержки.

Авария стала крупнейшей

Как утверждает глава Минкомсвязи Николай Никифоров, авария в сети "Мегафона" по своим масштабам не имела аналогов в истории сотовой связи в России. Он назвал случившееся "тревожным знаком", но в то же время призвал "не драматизировать".

К счастью, технические службы оператора достаточно быстро справились с возникшими проблемами, а сам сбой, пожалуй, стал иллюстрацией того, насколько же мы сегодня зависим от современных средств коммуникаций", — отметил он.

Причины сбоя

Авария оказалась связана с ошибкой программного обеспечения. "Проблема возникла из-за ошибки софта — программного обеспечения, установленного на нашей системе обработке данных. Сбой привел к тому, что возникает постоянная пиковая нагрузка на систему и в результате система не выдерживает", — рассказал директор "Мегафона" по связям с общественностью Петр Лидов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале оператора. Он также принес абонентам извинения за проблемы со связью.

В "Мегафоне" сообщили, что сбой произошел в базе данных производства Hewlett-Packard — на основном и резервном узлах, которые обслуживают несколько российских регионов. По данным компании, Hewlett-Packard в ближайшее время планирует установить обновление программного обеспечения.

WannaCry?

Имелись опасения, что причиной сбоя мог быть вирус-вымогатель WannaCry. Для "Мегафона" авария оказалась уже второй за последнюю неделю — ранее оператор пострадал от масштабной хакерской атаки с использованием шифровальщика Wannacry. Вирус нарушил работу службы поддержки "Мегафона" и некоторых точек продаж.

Глава Минкомсвязи заявил, что WannaCry не имеет отношения к аварии 19 мая. "Технический сбой в сотовых сетях точно никак не связан с нашумевшим вирусом", — сказал министр.

Кибератака началась по всему миру 12 мая — тогда "Лаборатория Касперского" сообщила, что зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком WannaCry в десятках стран. Больше всего от вируса пострадала Россия, где целью злоумышленников, помимо "Мегафона" стали компьютеры МВД, Сбербанка, Минздрава и ряда других крупных организаций и ведомств. Вирус удалось локализовать, утечки служебной информации не произошло.

Всего от программы WannaCry за несколько дней пострадали более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Вирус шифровал файлы на компьютерах жертв, а за разблокировку требовал 600 долларов в биткоинах.

Как сообщило издание Financial Times, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США.