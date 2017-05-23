Эксперт: решение КС по апатридам поможет десяткам людей со всей страны

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Решение Конституционного суда РФ, который разрешил лицам без гражданства обжаловать обоснованность их содержания в специальном учреждении в целях административного выдворения, является знаковым и поможет освобождению десятков человек, бессрочно находящихся в спецприемниках, сказала РИА Новости адвокат Роза Магомедова.

"Это очень актуальная проблема и знаковое решение", — сказала она.

Адвокат пояснила, что люди, которые родились в СССР и не получили новых документов, находятся в спецприемниках месяцами. Суды принимают решение об их принудительном выдворении из России, но ни одна страна не хочет их принимать. "Теперь можно обратиться в суд, указать, что решение о выдворении невозможно исполнить, и добиться освобождения", — сказала Магомедова.

"Я очень ждала этого решения и, надеюсь, оно поможет добиться освобождения людей", — отметила адвокат. По ее словам, только в Москве она защищает более десятка людей, оказавшихся в подобной ситуации, но подобные случаи есть во всех регионах России.

КС во вторник обязал "внести в КоАП изменения, которые обеспечат разумный судебный контроль за сроками содержания в специальном учреждении лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению".

КС отметил, что законодатель вправе предусмотреть в КоАП обязанность судей устанавливать конкретные сроки применения этой меры обеспечения, а также закрепить особый миграционный статус апатрида, освобождённого из спецучреждения, чтобы контролировать его до истечения срока давности исполнения постановления об административном выдворении.