Канал "Россия 1" не готовит телепроектов с участием Стивена Сигала

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" не готовит телепроектов с участием получившего российское гражданство голливудского актера Стивена Сигала, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.

В марте замглавы Росреестра Андрей Приданкин сообщал, что Сигал перед тем, как получить российское гражданство, интересовался возможностью приобретения "дальневосточного гектара". Во вторник власти Приморья со ссылкой на представителя компании-оператора сообщили, что Сигал примет участие в съемках нового телепроекта канала "Россия 1", где будет получать "дальневосточный гектар". Позже СМИ со ссылкой на агента актера сообщили о том, что реальных предложений по поводу получения Сигалом гектара в Приморье пока не поступало.

"Телеканал "Россия 1" не готовит никаких телепроектов с участием Сигала", — сказали в пресс-службе ВГТРК.