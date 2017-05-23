В рамках реновации будут строить дома с усиленной звукоизоляцией

МОСКВА, 23 мая — РИА Недвижимость. Построенные в рамках реновации жилого фонда Москвы дома будут иметь повышенную звукоизоляцию, рассказал во вторник журналистам заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.
Также новые дома будут иметь улучшенные характеристики по энергосбережению, и соответственно затраты на коммунальные услуги будут ниже, отметил заммэра.
Хуснуллин также сообщил, что Москва намерена использовать BIM-технологии (Building Information Modeling, информационное моделирование здания) при проектировании новых зданий, чтобы точно рассчитывать сроки службы всех инженерных систем.
"Мы ко всем материалам будем предъявлять повышенные требования. Мы стали собирать производителей домов. Понимая, что нам предстоит долгая работа, мы начали отрабатывает возможность долгосрочных контрактов на строительство и поставку стройматериалов", — добавил чиновник.
В список для голосования о включении в программу реновации, опубликованный властями Москвы в начале мая, вошли 4566 домов в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.