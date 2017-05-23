Sputnik идет в китайские регионы

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik для развития партнерской региональной сети в Китае заключило соглашение о сотрудничестве с ведущей медиагруппой провинции Хубэй (Китай) — Хубейской радио- и телевещательной компанией (Hubei Radio and Television Broadcasting Company (HMG)). Подписание прошло в штаб-квартире Sputnik в рамках Недели СМИ, журналистики, изданий, радиовещания и телевидения провинции Хубэй в России. В церемонии приняли участие руководитель международных проектов Sputnik Василий Пушков и руководитель аппарата редакции HMG г-н Шэнь Тао. По условиям соглашения стороны планируют развивать двустороннее взаимодействие, направленное на увеличение информационного присутствия на территории России и Китая. В планах сотрудничества — налаживание полноценного аудио- и видеообмена, производство аналитических передач и реализация совместных медиапроектов в сфере экономики, науки и культуры.

Для китайской аудитории Sputnik развивает информационный портал Sputnik China и производит радиопрограммы Sputnik, одноименный аккаунт в национальной сети Вейбо читают порядка 9 миллионов пользователей. Соглашение с HMG стало десятым в китайском портфеле Sputnik и вторым, направленным на развитие именно региональных информационных связей, ранее Sputnik договорился о совместной работе с интернет-порталом "Дунбейван" (Dongbei Wang), одним из ведущих СМИ китайской провинции Хэйлуцзян.

Руководитель международных проектов Sputnik Василий Пушков: "Расширение возможностей прямого информационного сотрудничества не только с центральными, но и с ведущими региональными СМИ постепенно выводит наше взаимодействие с Китаем на принципиально новый уровень. Нас особенно не может не радовать растущий интерес к информационным продуктам Sputnik со стороны такого стремительно развивающегося региона как Хубэй".

По словам господина Шэнь Тао, подписавшего Соглашение от имени Хубэйской телерадиостанции, "… народ провинции Хубэй испытывает к России особые чувства; дружба Китая и России имеет долгую историю, начиная от Великого чайного пути между Китаем и Россией, появившегося 500 лет назад, до строительства Первого моста через Янцзы". Стратегическое сотрудничество с российским информационным агентством будет активно способствовать дальнейшему расширению новостного обмена между провинцией Хубэй и Россией, дружбе народов двух регионов, повышению конкурентоспособности Хубэйской телерадиостанции и ее внешнего влияния.

В рамках открытия Недели СМИ, журналистики, изданий, радиовещания и телевидения провинции Хубэй в России на площадке ММПЦ МИА "Россия сегодня" прошла также панельная дискуссия о развитии сотрудничества и интеграции в медиа-сфере. В ней принял участие заместитель главного редактора Sputnik Антон Анисимов, который поделился опытом работы агентства на китайском рынке и представил партнерские проекты со СМИ КНР. Среди них — дискуссионная площадка "Формат смыслов", развивающая профессиональный диалог между представителями журналистского сообщества России и Китая; "Школа молодого журналиста Sputnik" и "Мастерская молодого журналиста Sputnik", в рамках которых молодые представители международных медиа знакомятся с процессами работы современного СМИ и узнают о новых форматах и трендах от лучших экспертов медиаотрасли.

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

Неделя СМИ, журналистики, изданий, радиовещания и телевидения провинции Хубэй в России (23 — 26 мая 2017 года) проходит в рамках реализации программы Годов российских и китайских СМИ 2016-2017 годов. Среди участников — представители профильных министерств обеих стран и руководители ведущих медиа России и Китая.

Организаторы мероприятия — медиагруппа "Хубэй жибао", Хубэйская радио- и телевещательная компания, издательская акционерная медиакомпания "Янцзы" и другие при поддержке правительства провинции.