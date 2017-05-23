Омбудсмен Москалькова и депутат Крашенинников поддержали идею бэби-боксов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и депутат Госдумы Павел Крашенинников выступили в поддержку бэби-боксов.

Во вторник в Госдуме пройдёт "круглый стол", на котором будут обсуждаться вопросы развития и регулирования системы использования бэби-боксов в России.

"Бэби-боксы — это шанс оставить ребенка живым, не выброшенным, сохранить здоровье и шанс на то, чтобы его кто-то в будущем усыновил", — сказала Москалькова журналистам во вторник.

По ее словам, все, что может сохранить жизнь человеку и может способствовать "минимизации вреда, связанного с тем, когда семья или мама отказывается от своего ребенка, имеет право на существование".

Депутат Госдумы Павел Крашенинников также выступил за сохранение бэби-боксов, но подчеркнул, что систему нужно регулировать и контролировать. "Мое личное отношение: если не будет бэби-боксов, будет больше абортов. Нельзя аборты запрещать, а бэби-боксы нужно разрешать. Другое дело, что это нужно регулировать и контролировать… С помощью запретов можно что-то регулировать, но только не семейные отношения. Это моё мнение как человека, который семейным правом давно занимается, а не как председателя комитета (по госстроительству и законодательству)", — сказал журналистам Крашенинников.

Бэби-бокс — специальное место для анонимного отказа от ребенка. Первый в России бэби-бокс был установлен в 2011 году в Сочи. Как сообщается на сайте минздрава Кубани, уже через месяц после его установки благодаря этому оборудованию была спасена жизнь новорожденной девочки. С 2012 года при медучреждениях и религиозных организациях установлены места для анонимного оставления ребенка в Краснодарском, Пермском, Камчатском, Ставропольском краях, Владимирской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Московской, Псковской, Свердловской областях.

Однако сейчас в России идет дискуссия на тему запрета бэби-боксов. Законопроект об этом авторства сенатора Елены Мизулиной поддержало правительство. Российский Минздрав также за данный законопроект, полагая, что риски в случае с бэби-боксами перевешивают позитивные моменты. При этом, согласно опросу Фонда общественного мнения, более половины россиян, представители общественности и врачей выступают против запрета бэби-боксов.