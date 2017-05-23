Синоптики назвали плюсы холодного мая

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Холодный и влажный май является одним из предвестников хорошего урожая зерновых, заявил РИА Новости глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Есть поговорка… "Май холодный – год хлебородный". При холодном мае земля насыщается влагой, нет засухи, и это действительно так: при холодном мае обычно хороший урожай", – сказал Вильфанд.

Как отмечается в прогнозе Гидрометцентра, в большинстве земледельческих районов азиатской части России ожидаются "преимущественно удовлетворительные" условия для проведения посевных работ, появления всходов, роста и развития яровых и озимых зерновых культур. При этом, как отметил Вильфанд, холодная майская погода несколько замедлила темпы севы в Поволжье, на юге европейской части России сев идет без задержек.

Глава Гидрометцентра добавил, что майские заморозки негативно скажутся на урожае слив, персиков и абрикосов на юге Краснодарского края. "Морозная погода наблюдалась на юге европейской части России, когда зацвели плодовые деревья, груши и яблони, и в значительно большей степени морозы были губительны для цветения косточковых – сливы, алычи, абрикосов, персиков", – сказал Вильфанд.

По его словам, эти плодовые деревья пострадали на юге Краснодарского края и в Адыгее. "Это сравнительно небольшая территория, но все-таки на юге эта холодная погода сказалась таким негативным образом. Больше нигде", – добавил глава метеослужбы.

При этом, как уточнил собеседник агентства, анализ, который провели агрометеорологи, показал, что заморозки не повредили озимые. "Когда наступило похолодание, то в умеренных широтах и Центральном федеральном округе еще не было сильного роста озимых, поэтому повреждений нет, а на юге европейской части России эти заморозки были кратковременны", – уточнил Вильфанд.