Синоптики назвали плюсы холодного мая

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Холодный и влажный май является одним из предвестников хорошего урожая зерновых, заявил РИА Новости глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Есть поговорка… "Май холодный – год хлебородный". При холодном мае земля насыщается влагой, нет засухи, и это действительно так: при холодном мае обычно хороший урожай", – сказал Вильфанд.
Глава Гидрометцентра добавил, что майские заморозки негативно скажутся на урожае слив, персиков и абрикосов на юге Краснодарского края. "Морозная погода наблюдалась на юге европейской части России, когда зацвели плодовые деревья, груши и яблони, и в значительно большей степени морозы были губительны для цветения косточковых – сливы, алычи, абрикосов, персиков", – сказал Вильфанд.
При этом, как уточнил собеседник агентства, анализ, который провели агрометеорологи, показал, что заморозки не повредили озимые. "Когда наступило похолодание, то в умеренных широтах и Центральном федеральном округе еще не было сильного роста озимых, поэтому повреждений нет, а на юге европейской части России эти заморозки были кратковременны", – уточнил Вильфанд.