Затулин: законы о гражданстве должны учитывать понятие "соотечественник"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Законодательные инициативы о предоставлении гражданства РФ должны учитывать понятие "соотечественник", сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.

В начале марта заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев сообщил, что Россия за время конфликта на востоке Украины приняла 2,5 миллиона беженцев. За последнее время в Госдуму РФ было внесено несколько законопроектов, призванных упростить получение российского гражданства. 18 мая на нулевых чтениях в ОП РФ они получили одобрение.

"Наши соотечественники сегодня, к сожалению, остаются в длинных очередях, когда дело касается получения вида на жительство, а тем более гражданства РФ — и это в ситуации, когда после 2014 года произошел настоящий кризис всех отношений в этой сфере в связи с огромным потоком, по сути, беженцев, политэмигрантов, людей, спасающих свою жизнь и жизнь своих детей здесь, на территории России", — сказал Затулин во вторник в ходе пресс-конференции на тему "Проблемы получения российского гражданства: новые законодательные инициативы ГД РФ" на мультимедийной площадке МИА "Россия сегодня".

Парламентарий обратил внимание, что закон о гражданстве в РФ — и "это его родовая травма" — при принятии в 2012 году с самого начала игнорировал такое понятие, как "соотечественник". "В этом серьезнейшее расхождение мое собственное, например, с теми, кто в свое время проталкивал это законодательство о гражданстве", — отметил Затулин.

По словам парламентария, люди, формировавшие законодательство о гражданстве, не учли последствия распада Советского Союза, что "породило глубочайшую проблему переселения… и разделенности народов". "Периодически мы вспоминаем о том, что за пределами России находятся до 30 миллионов людей, которых мы вправе считать частью этого русского народа, отрезанного от него в результате распада Советского Союза и предыдущих событий начала двадцатого века", — напомнил Затулин.

Эвакуация из горячих точек Донбасса © REUTERS / Gleb Garanich Тысяча людей в пятницу уже выехали по "зеленому коридору" из Дебальцево, передает телеканал "112 Украина". "Пока работает режим прекращения огня. Тысяча людей уже смогли выехать", — сообщил ведущий, ссылаясь на свежие данные корреспондента телеканала с места событий. В какую сторону выехали люди, не уточняется. © REUTERS / Gleb Garanich Тысяча людей в пятницу уже выехали по "зеленому коридору" из Дебальцево, передает телеканал "112 Украина". "Пока работает режим прекращения огня. Тысяча людей уже смогли выехать", — сообщил ведущий, ссылаясь на свежие данные корреспондента телеканала с места событий. В какую сторону выехали люди, не уточняется. © AP Photo / Petr David Josek В пятницу началась эвакуация жителей донецкого города Дебальцево, который в последнее время подвергается сильным обстрелам. Об этом ранее договорились власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины. По данным МВД Украины, коридоры должны работать в пятницу с 08.00 до 10.00 и с 14.00 до 17.00 (с 09.00 до 11.00 и с 15.00 до 18.00 мск). © AP Photo / Petr David Josek В пятницу началась эвакуация жителей донецкого города Дебальцево, который в последнее время подвергается сильным обстрелам. Об этом ранее договорились власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины. По данным МВД Украины, коридоры должны работать в пятницу с 08.00 до 10.00 и с 14.00 до 17.00 (с 09.00 до 11.00 и с 15.00 до 18.00 мск). © AP Photo / Evgeniy Maloletka Эвакуция жителей Дебальцево в Артемовск. 5 Февраля 2015 © AP Photo / Evgeniy Maloletka Эвакуция жителей Дебальцево в Артемовск. 5 Февраля 2015 © East News / Polaris Images/Jonathan Alpeyrie Эвакуация мирных жителей города Дебальцево сорвана по вине украинской стороны, заявил в пятницу заместитель командующего штаба ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. "К месту эвакуации прибыли 40 человек: люди не пришли, так как с украинской стороны не было оповещения о возможности эвакуации в ДНР, люди ничего не знают. Когда мы вошли в Дебальцево, была провокация, огонь велся из города", — цитирует заявление Басурина "Донецкое агентство новостей". © East News / Polaris Images/Jonathan Alpeyrie Эвакуация мирных жителей города Дебальцево сорвана по вине украинской стороны, заявил в пятницу заместитель командующего штаба ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. "К месту эвакуации прибыли 40 человек: люди не пришли, так как с украинской стороны не было оповещения о возможности эвакуации в ДНР, люди ничего не знают. Когда мы вошли в Дебальцево, была провокация, огонь велся из города", — цитирует заявление Басурина "Донецкое агентство новостей". © East News / Polaris Images/Jonathan Alpeyrie Раненых принимает больница Артемовска. © East News / Polaris Images/Jonathan Alpeyrie Раненых принимает больница Артемовска. © AP Photo / Evgeniy Maloletka Эвакуированные из Дебальцево в Артемовск дети. © AP Photo / Evgeniy Maloletka Эвакуированные из Дебальцево в Артемовск дети. © REUTERS / Maxim Shemetov Около 1,5 тысяч беженцев из Углегорска и близлежащих населенных пунктов прибыли за последние четыре дня в Енакиево, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя местного благотворительного фонда "Поможем друг другу" Игоря Коровяковского. © REUTERS / Maxim Shemetov Около 1,5 тысяч беженцев из Углегорска и близлежащих населенных пунктов прибыли за последние четыре дня в Енакиево, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя местного благотворительного фонда "Поможем друг другу" Игоря Коровяковского. © AP Photo / Petr David Josek Дебальцево — город областного значения в Донецкой области и один из крупнейших железнодорожных узлов Украины, где сходятся железнодорожные пути из Харькова, Мариуполя, Ростова-на-Дону, Таганрога и Москвы. Сейчас из-за боевых действий парализована работа станции и остановлено грузовое железнодорожное сообщение между территорией ДНР и остальной Украиной. © AP Photo / Petr David Josek Дебальцево — город областного значения в Донецкой области и один из крупнейших железнодорожных узлов Украины, где сходятся железнодорожные пути из Харькова, Мариуполя, Ростова-на-Дону, Таганрога и Москвы. Сейчас из-за боевых действий парализована работа станции и остановлено грузовое железнодорожное сообщение между территорией ДНР и остальной Украиной. © REUTERS / Maxim Shemetov Автобусы для эвакуации в Донецк. © REUTERS / Maxim Shemetov Автобусы для эвакуации в Донецк. © AP Photo / Petr David Josek Разгрузка гуманитарного груза в городе Дебальцево. © AP Photo / Petr David Josek Разгрузка гуманитарного груза в городе Дебальцево. /

При этом он отметил, что с территории Украины в Россию въехали более миллиона человек, которые не могут получить в скорые сроки гражданство. "Статистика разная, но на самом деле, как мне кажется, существенно больше, чем миллион. И вот эти люди, оставаясь в России, не получают на самом деле в скорые сроки удовлетворения своих нужд и решения своих проблем. И дело, с одной стороны, в том, что наши миграционные службы оказались абсолютно не готовы к этому наплыву", — пояснил Затулин.

В этой связи парламентарий обратил внимание, что в Евросоюзе, который, по его данным, принял 1,5 млн беженцев, миграция из стран Африки и Ближнего Востока "вызвала коллизии". В России же, по его словам, миграция не несет "таких очевидных политических последствий для внутренней стабильности". "Здесь, в России, находятся люди, которые по всем своим признакам отвечают определению соотечественников", — заключил Затулин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Люди были вынуждены покидать свои жилища практически во всех городах Донецкой области. Ранее управляющий делами аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дмитрий Попов сообщил РИА Новости, что причинами вынужденных переселений являются не только ведение боевых действий, но и преследование мирных жителей, поддерживающих ДНР, со стороны украинских властей.