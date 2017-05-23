Более трети россиян считают сталинские репрессии преступлением

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более трети россиян (39%) считают сталинские репрессии политическим преступлением, не имеющим оправдания, говорится в данных опроса "Левада-центра".

Четверть респондентов считает репрессии политической необходимостью, 13% ничего о них не знает, 16% затруднились ответить, а 7% отказались. При этом 45% опрошенных думают, что в те времена репрессировали всех без разбора, по произволу властей или из-за доносов. Каждый пятый россиянин (19%) уверен, что репрессии применялись в отношении настроенных против Советской власти, 14% полагают, что целью были наиболее способные и авторитетные люди, а 7% считают, что репрессированы были наиболее преданные сторонники режима.

Оценивая масштабы репрессий, 22% считают, что пострадали сотни тысяч людей, 20% — несколько миллионов, 15% — около миллиона, 9% — десятки тысяч. Половина респондентов (50%) считает, что организаторов и исполнителей приговоров необходимо оставить в покое за давностью лет, 21% требует их осудить, а 7% выступают за амнистию.

Около половины опрошенных россиян (47%) считают, что лучше говорить о репрессиях поменьше, а 38% выступает за их активное обсуждение, 15% затруднились ответить. При этом 52% выступают за полное рассекречивание архивов с материалами о репрессиях, а 32% предлагают ограничить доступ к документам и допускать только родственников репрессированных, если это не наносит ущерба государственным интересам.

Почти половина россиян (49%) считает, что человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, ничем не могут быть оправданы, 7% считают, что они определенно оправданы, а 29% — что оправданы в какой-то мере. При этом 48% не согласны считать Сталина государственным преступником, противоположного мнения придерживаются 26% респондентов. Четверть россиян затруднились с ответом на этот вопрос.

Социологи "Левада-центра" опросили 1600 человек старше 18 лет из 137 населенных пунктов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.