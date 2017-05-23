Москалькова поддержала идею запрета участия несовершеннолетних в митингах

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает возможное введение законодательного запрета на участие несовершеннолетних в акциях протеста.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед может обсудить возможность принятия закона о запрете школьникам и другим несовершеннолетним участвовать в протестных акциях, особенно несанкционированных. Как сказала Матвиенко в интервью " Известиям ", "семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как этого не допустить".

"Я поддерживаю ее общий тезис и попытку разработать дополнительный механизм и инструментарий для того, чтобы предупредить участие несовершеннолетних в акциях протеста", — сказала журналистам Москалькова.

Она отметила, что в российском законодательстве есть целый ряд ограничений, направленный на то, чтобы "повысить уровень безопасности несовершеннолетних". "Люди, которые еще не созрели в своих политических убеждениях, не должны стать объектом для манипуляции и провокации", — убеждена омбудсмен.