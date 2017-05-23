Путешественник за два года прошел пешком из Выборга до Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая — РИА Новости. Путешественник Илья Фролов, с марта 2015 года совершающий одиночный пеший марш-бросок из Выборга во Владивосток, посетил наукоград Циолковский рядом с космодромом Восточный (Приамурье). Об этом сам путешественник рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Я решил сделать большое пешее путешествие через страну в 10 тысяч километров. Была такая мечта в детстве, занимался пешим туризмом. После института и армии решил наконец-то осуществить", — написал Фролов, в прошлом менеджер из Иваново.

За прошедшие два с лишним года он побывал в Санкт-Петербурге, Вологде, Чите, Екатеринбурге, Тюмени и многих других городах, но, по словам путешественника, марш-бросок затянулся из-за "крепких зим".

Ночует он, где придется: если кто готов приютить, останавливается там, если нет, то берет номер в гостинице, а один раз, по словам Фролова, ему пришлось ночевать одному в кочегарке.

Из трудностей Фролов отметил, в частности, "довольно пустынные трассы Дальнего Востока". В дороге путешественник, по собственным словам, слушает аудиокниги и учит английский язык.

В Амурской области Фролов посетил, в том числе, Шимановск, который описал как "городок без крупных достопримечательностей, но приятно удивляющий чистотой". Также Фролов сфотографировался рядом с бронзовым памятником строителям космодрома Восточный, установленным в августе 2016 года в Циолковском.

После Амурской области еще нужно пройти Биробиджан, Хабаровск и Уссурийск. В 2017 году Фролов планирует не только завершить путешествие, дойдя до Владивостока, но и закончить книгу-дневник о путешествии "Перешагнуть Россию".