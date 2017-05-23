В Москве состоялось празднование 80-летнего юбилея Иркутской области

ИРКУТСК, 23 мая – РИА Новости. Мероприятия, посвященные празднованию 80-летию Иркутской области, прошли в московском парке имени Горького, на них выступили 320 артистов из разных муниципалитетов Приангарья, сообщает правительство Иркутской области.

"Для москвичей выступили 320 артистов Иркутской области. Это лучшие коллективы, которые представили историю региона: от бурятских поселений до современности. Выступили коллективы из 20 муниципальных образований области. Для артистов поездка в столицу была наградой за многолетнюю работу. В рамках мероприятия прошли презентации крупнейших предприятий Иркутской области", говорится в сообщении регионального правительства.

Праздник посетили почетные гости, среди которых заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Алексей Еремеев, чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Игорь Петришенко, руководитель фракции КПРФ в парламенте страны Геннадий Зюганов, депутаты Государственной Думы, представители правительства Москвы.

Участие в празднике приняли члены землячества "Байкал", которое объединяет жителей Иркутской области, в разное время переехавших в Москву.

"Иркутская область отмечает значительную дату – 80 лет основания. Мы продолжаем славные традиции, заложенные строителями гидроэлектростанций Ангарского каскада, теми, кто возводил в Приангарье крупнейшие металлургические, химические, лесопромышленные комбинаты и молодые города. Сибиряки трудятся вместе со всей Россией. В первом квартале, по сравнению с 2016 годом, вырос индекс промышленного производства, увеличился объем добычи полезных ископаемых, есть прирост объема продукции в обрабатывающих предприятиях. Мы рады представить москвичам и иркутянам, которые теперь живут в столице, наши достижения, нашу культуру и традиции, и пригласить вас к нам, на берег Байкала", — сказал на открытии мероприятия губернатор региона Сергей Левченко.

Торжества в столице России стали первым крупным мероприятием в праздновании юбилея Иркутской области, которые пройдут в регионе с 27 сентября по 1 октября. Всего в программе праздника запланировано более шестисот мероприятий.