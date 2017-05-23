Минтруд рассказал, в каких сферах самые высокие и низкие зарплаты

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Больше всего в прошлом году зарабатывали сотрудники финансовой сферы, их средняя зарплата составляла 78 тысяч рублей, меньше всего — работники сельскохозяйственной промышленности. Их средний заработок оценивался в 21 тысячу рублей. Об этом телеканалу RT сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В 2015 году наблюдалась аналогичная тенденция, хотя цифры были несколько ниже (69 и 19 тысяч соответственно).

В целом средняя зарплата по России в прошлом году составляла 36 тысяч рублей.

По словам главного экономиста Института фондовых рынков Михаила Беляева, профессионалы, связанные с финансовой сферой, действительно зарабатывает больше — в частности, сотрудники банков, фондовых рынков, финансисты и бухгалтеры.

"Просто хороший банковский или биржевой сотрудник получает 150-200 тысяч рублей", — сказал он RT, добавив, что зарплату главных топ-менеджеров "даже неловко называть". Стартовые заработные платы в этой сфере, по его словам, не превышают 30-40 тысяч рублей в месяц.

Подмосковный фермер Владимир Акатьев, в свою очередь, рассказал RT, что меньше всего получают работники, занятые ручным трудом — так, зарплата женщин, перебирающих картошку, составляет 12-15 тысяч рублей в месяц.

При этом труд механизаторов в сельском хозяйстве оплачивается хорошо. Например, специалист по обслуживанию тракторов может получать 70 тысяч рублей в месяц.

В пресс-службе портала Superjob.ru RT заявили, что на самую высокую зарплату может рассчитывать сотрудник IT-сферы.

При этом и в сельском хозяйстве есть высококвалифицированные профессионалы, которым хорошо платят.

"Технолог по птицеводству может рассчитывать на зарплату от 200 тысяч рублей, а главный технолог по мясопереработке — на ежемесячный доход от 150 тысяч рублей", — отметили в пресс-службе портала Superjob.ru.

В финансовой сфере, напротив, есть те, кто получает мало. По данным Superjob, под угрозой потери работы оказались сотрудники, работающие с "бумажками" — в частности, низкоквалифицированные бухгалтеры.