В Москве 28 мая из-за велопарада перекроют Садовое кольцо

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Садовое кольцо в российской столице перекроют в воскресенье, 28 мая, для проведения московского велопарада, сообщили в ЦОДД во вторник.

Садовое кольцо будет перекрыто по внешней и внутренней сторонам с 12.00 и до окончания заезда.

Кроме этого, в этот день с 6.00 до 19.00 автомобилисты не смогут проехать по улице Маши Порываевой и на участке проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до Каланчевской улицы. Также 28 мая с 13.30 и до окончания мероприятия перекроют участок Каланчевской улицы от улицы Садовой-Черногрязской до улицы Маши Порываевой.

Всероссийский велопарад пройдет 28 мая в Москве, его маршрут будет пролегать по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова. Организаторы ожидают, что в заезде примут участие около 40 тысяч человек.

С 2016 года каждое последнее воскресенье мая объявлено Всероссийским днем велопарада. Мероприятия пройдут в десятках городов России, среди которых Санкт-Петербург, Петрозаводск, Калининград, Воронеж и Красноярск.