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Общество

Представитель Сигала опроверг получение актером "дальневосточного гектара"

11:4423.05.2017
(обновлено: 12:07 23.05.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАмериканский актер Стивен Сигал. Архивное фотоАмериканский актер Стивен Сигал. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Представитель голливудского актера Стивена Сигала Анар Рейбанд опроверг информацию о получении артистом "дальневосточного гектара", назвав ее абсурдной.

Американский актер, кинопродюсер и сценарист, мастер боевых искусств и музыкант Стивен Сигал на московской Аллее Славы. Архив
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Биография Стивена Сигала
Во вторник власти Приморья сообщили, что Сигал примет участие в съемках нового телепроекта канала "Россия-1", где будет получать "дальневосточный гектар" — от выбора участка и подачи заявления до оформления земли в собственность.

"На самом деле, это не очень приятно слышать, потому что такие моменты нужно как-то согласовывать перед тем, как объявлять. Это выводит всю ситуацию в какой-то абсурд: кто-то пользуется нашим именем без нашего разрешения. А ведь имя Стивена Сигала – это бренд", — заявил Рейбанд радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, реальных предложений по поводу получения артистом гектара на Дальнем Востоке пока не поступало. Что касается самого шоу, в котором Сигал якобы должен участвовать, Рейбанд сказал, что вообще первый раз слышит об этом.

"К нам несколько человек обращалось именно по поводу самого дальневосточного гектара. Плюс звонил человек, который это видит совершенно по-другому – не в виде шоу, а в виде инвестиционного проекта", — пояснил представитель актера.

На вопрос, не собирается ли команда артиста предъявить претензии сообщившим о проекте, Рейбанд ответил, что у них нет на это времени.

Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручает сертификаты на дальневосточные гектары жителям Приморья
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Трутнев зовет россиян из-за рубежа ради "дальневосточного гектара"
В пресс-службе администрации Приморья РИА Новости заявили, что о готовности Сигала участвовать в телепроекте рассказал представитель компании, которая планирует съемки.

"Сейчас данный продюсер не выходит на связь. С ним пытаются связаться и власти, и представители СМИ", — добавил собеседник агентства.

В марте замглавы Росреестра Андрей Приданкин сообщил, что Стивен Сигал перед тем, как получить российское гражданство, интересовался "дальневосточным гектаром". Актер хотел построить в России многофункциональный спортивный комплекс, а также международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.

Самый воинственный буддист Голливуда Стивен Сигал
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАктер, кинопродюсер и сценарист, мастер боевых искусств и музыкант Стивен Сигал отмечает 10 апреля 65-летний юбилей.Американский актер, кинопродюсер и сценарист, мастер боевых искусств и музыкант Стивен Сигал на московской Аллее Славы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер, кинопродюсер и сценарист, мастер боевых искусств и музыкант Стивен Сигал отмечает 10 апреля 65-летний юбилей.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в гражданство России. Глава государства лично вручил актеру российский паспорт. Церемония прошла в Кремле.Президент РФ Владимир Путин и американский актер во время встречи в Кремле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в гражданство России. Глава государства лично вручил актеру российский паспорт. Церемония прошла в Кремле.
© AFP 2017 / BELTA/Stasevich Andrei OlegovichСигал рассказывал, что его дед по отцовской линии родился в одном из буддийских регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии.Американский актер Стивен Сигал во время визита в Белоруссию
© AFP 2017 / BELTA/Stasevich Andrei Olegovich
Сигал рассказывал, что его дед по отцовской линии родился в одном из буддийских регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии.
© 20th Century Fox Film Corporation (2010) По словам актера, у него есть родственники Санкт-Петербурге, Сибири и Белоруссии и "невероятно много" друзей в России и бывших республиках СССР. На фото: кадр из фильма "Мачете".Кадр из фильма Мачете
© 20th Century Fox Film Corporation (2010)
По словам актера, у него есть родственники Санкт-Петербурге, Сибири и Белоруссии и "невероятно много" друзей в России и бывших республиках СССР. На фото: кадр из фильма "Мачете".
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСтивен Сигал на международной выставке "Оружие и охота" в Московском Гостином дворе.Американский актер Стивен Сигал осматривает экспонаты на международной выставке Оружие и охота в Московском Гостином дворе
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Стивен Сигал на международной выставке "Оружие и охота" в Московском Гостином дворе.
© Actionhouse Pictures (2014) Будущий актер родился в 1952 году в городе Лансинг в Мичигане. Когда ребенку было пять лет, его семья переехала в Калифорнию. На фото: кадр из фильма "Хороший человек".Кадр из фильма Хороший человек
© Actionhouse Pictures (2014)
Будущий актер родился в 1952 году в городе Лансинг в Мичигане. Когда ребенку было пять лет, его семья переехала в Калифорнию. На фото: кадр из фильма "Хороший человек".
© AFP 2017 / Vince BucciВ семь лет Стивен начал заниматься боевыми искусствами. Сначала будущая звезда стала постигать азы каратэ, потом и айкидо. На фото: Стивен Сигал на Аллее славы в Голливуде.Американский актер Стивен Сигал в Голливуде
© AFP 2017 / Vince Bucci
В семь лет Стивен начал заниматься боевыми искусствами. Сначала будущая звезда стала постигать азы каратэ, потом и айкидо. На фото: Стивен Сигал на Аллее славы в Голливуде.
© AP Photo / Octav Ganea/MediafaxВ 17 лет Сигал переехал в Японию, чтобы продолжить свое обучение айкидо у великих буддийских мастеров. Там он встретил свою первую жену, японку Мияко Фудзитани. У пары родились двое детей: сын Кэнтаро и дочь Аяко.Американский актер Стивен Сигал рассматривает семимесячного щенка, взятого в одном из приютов Бухареста
© AP Photo / Octav Ganea/Mediafax
В 17 лет Сигал переехал в Японию, чтобы продолжить свое обучение айкидо у великих буддийских мастеров. Там он встретил свою первую жену, японку Мияко Фудзитани. У пары родились двое детей: сын Кэнтаро и дочь Аяко.
© NHK (2012) В 1975 году Сигал стал первым в истории Японии американцем, открывшим в стране додзе (школу боевых искусств). На фото: кадр из фильма "Черный рассвет".Кадр из фильма Черный рассвет
© NHK (2012)
В 1975 году Сигал стал первым в истории Японии американцем, открывшим в стране додзе (школу боевых искусств). На фото: кадр из фильма "Черный рассвет".
© РИА Новости / Мерген БембиновПерейти в фотобанкКарьера Сигала в кино началась в 1982 году, когда его в качестве эксперта по японскому фехтованию пригласили на съемки фильма "Вызов", которые проходили в Киото. На фото: Сигал в Элисте, где ему присвоили звание "Почетный гражданин Калмыкии".Знаменитый актер Стивен Сигал во время визита в Элисту
© РИА Новости / Мерген Бембинов
Перейти в фотобанк
Карьера Сигала в кино началась в 1982 году, когда его в качестве эксперта по японскому фехтованию пригласили на съемки фильма "Вызов", которые проходили в Киото. На фото: Сигал в Элисте, где ему присвоили звание "Почетный гражданин Калмыкии".
© Franchise Pictures (2002) В 1983 году Сигал перевез свой додзе в Калифорнию. В Лос-Анджелесе он начинает проводить открытые семинары и тренировки, получает первые предложения о съемках в телепрограммах и женится на актрисе Адриенн Ларусса. На фото: кадр из фильма "Ни жив, ни мертв".Кадр из фильма Ни жив, ни мертв
© Franchise Pictures (2002)
В 1983 году Сигал перевез свой додзе в Калифорнию. В Лос-Анджелесе он начинает проводить открытые семинары и тренировки, получает первые предложения о съемках в телепрограммах и женится на актрисе Адриенн Ларусса. На фото: кадр из фильма "Ни жив, ни мертв".
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкПосле нескольких демонстрационных показов студия Warner Brothers согласилась снять его в главной роли в фильме "Над законом". Фильм собрал более 30 миллионов долларов. Сам Сигал говорил, что был счастлив сыграть себя. На фото: Сигал на церемонии открытия Всемирных игр кочевников-2016 в Киргизии.Почетный гость голливудский актер Стивен Сигал на церемонии открытия II Всемирных игр кочевников-2016
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
После нескольких демонстрационных показов студия Warner Brothers согласилась снять его в главной роли в фильме "Над законом". Фильм собрал более 30 миллионов долларов. Сам Сигал говорил, что был счастлив сыграть себя. На фото: Сигал на церемонии открытия Всемирных игр кочевников-2016 в Киргизии.
© РИА Новости / Фотохост-агентство/Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВ это же время актер аннулирует свой второй брак и женится в третий раз. Его новой избранницей становится еще одна американская актриса Келли ЛеБрок. В 1990 году они сыграют в дуэте в фильме "Смерти вопреки". ЛеБрок родит Сигалу троих детей. На фото: Сигал перед началом военного парада на Красной площади в Москве.Актер Стивен Сигал перед началом военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Фотохост-агентство/Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В это же время актер аннулирует свой второй брак и женится в третий раз. Его новой избранницей становится еще одна американская актриса Келли ЛеБрок. В 1990 году они сыграют в дуэте в фильме "Смерти вопреки". ЛеБрок родит Сигалу троих детей. На фото: Сигал перед началом военного парада на Красной площади в Москве.
© Aries (2005) На данный момент в копилке актера более 50 фильмов, в некоторых из них он выступил в роли сценариста и продюсера. А в фильме "В смертельной опасности" Сигал попробовал себя в роли режиссера. На фото: кадр из фильма "Тень якудза".Кадр из фильма Тень якудза
© Aries (2005)
На данный момент в копилке актера более 50 фильмов, в некоторых из них он выступил в роли сценариста и продюсера. А в фильме "В смертельной опасности" Сигал попробовал себя в роли режиссера. На фото: кадр из фильма "Тень якудза".
© AFP 2017 / Devendra M Singh С 2013 года Стивен Сигал поддерживает тесные связи с Россией. Он посещал Беслан, Ковров, Ижевск, Саратов, Мирный, Владивосток, часто приезжает в Москву и Петербург. На фото: Стивен Сигал в монастыре в Катманду, Непал.Американский актер Стивен Сигал в Катманду, Непал
© AFP 2017 / Devendra M Singh
С 2013 года Стивен Сигал поддерживает тесные связи с Россией. Он посещал Беслан, Ковров, Ижевск, Саратов, Мирный, Владивосток, часто приезжает в Москву и Петербург. На фото: Стивен Сигал в монастыре в Катманду, Непал.
© Actionhouse Pictures (2016) В 2014 году Стивен Сигал выступил со своей группой на байк-шоу в Севастополе. На фото: кадр из фильма "Конец ствола".Кадр из фильма Конец ствола
© Actionhouse Pictures (2016)
В 2014 году Стивен Сигал выступил со своей группой на байк-шоу в Севастополе. На фото: кадр из фильма "Конец ствола".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтивен Сигал с 2009 года состоит в четвертом браке с профессиональной танцовщицей, уроженкой Монголии Батсухийн Эрдэнэтуяа. У них растет сын Кунзана. На фото: Сигал раздает автографы на московской Аллее Славы.Американский актер Стивен Сигал на московской Аллее Славы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Стивен Сигал с 2009 года состоит в четвертом браке с профессиональной танцовщицей, уроженкой Монголии Батсухийн Эрдэнэтуяа. У них растет сын Кунзана. На фото: Сигал раздает автографы на московской Аллее Славы.
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