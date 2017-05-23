Представитель Сигала опроверг получение актером "дальневосточного гектара"

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Представитель голливудского актера Стивена Сигала Анар Рейбанд опроверг информацию о получении артистом "дальневосточного гектара", назвав ее абсурдной.

Во вторник власти Приморья сообщили, что Сигал примет участие в съемках нового телепроекта канала "Россия-1", где будет получать "дальневосточный гектар" — от выбора участка и подачи заявления до оформления земли в собственность.

"На самом деле, это не очень приятно слышать, потому что такие моменты нужно как-то согласовывать перед тем, как объявлять. Это выводит всю ситуацию в какой-то абсурд: кто-то пользуется нашим именем без нашего разрешения. А ведь имя Стивена Сигала – это бренд", — заявил Рейбанд радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, реальных предложений по поводу получения артистом гектара на Дальнем Востоке пока не поступало. Что касается самого шоу, в котором Сигал якобы должен участвовать, Рейбанд сказал, что вообще первый раз слышит об этом.

"К нам несколько человек обращалось именно по поводу самого дальневосточного гектара. Плюс звонил человек, который это видит совершенно по-другому – не в виде шоу, а в виде инвестиционного проекта", — пояснил представитель актера.

На вопрос, не собирается ли команда артиста предъявить претензии сообщившим о проекте, Рейбанд ответил, что у них нет на это времени.

В пресс-службе администрации Приморья РИА Новости заявили, что о готовности Сигала участвовать в телепроекте рассказал представитель компании, которая планирует съемки.

"Сейчас данный продюсер не выходит на связь. С ним пытаются связаться и власти, и представители СМИ", — добавил собеседник агентства.

В марте замглавы Росреестра Андрей Приданкин сообщил, что Стивен Сигал перед тем, как получить российское гражданство, интересовался "дальневосточным гектаром". Актер хотел построить в России многофункциональный спортивный комплекс, а также международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.