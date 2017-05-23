Представитель Сигала опроверг получение актером "дальневосточного гектара"

11:4423.05.2017
(обновлено: 12:07 23.05.2017)
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Представитель голливудского актера Стивена Сигала Анар Рейбанд опроверг информацию о получении артистом "дальневосточного гектара", назвав ее абсурдной.
Во вторник власти Приморья сообщили, что Сигал примет участие в съемках нового телепроекта канала "Россия-1", где будет получать "дальневосточный гектар" — от выбора участка и подачи заявления до оформления земли в собственность.
"На самом деле, это не очень приятно слышать, потому что такие моменты нужно как-то согласовывать перед тем, как объявлять. Это выводит всю ситуацию в какой-то абсурд: кто-то пользуется нашим именем без нашего разрешения. А ведь имя Стивена Сигала – это бренд", — заявил Рейбанд радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, реальных предложений по поводу получения артистом гектара на Дальнем Востоке пока не поступало. Что касается самого шоу, в котором Сигал якобы должен участвовать, Рейбанд сказал, что вообще первый раз слышит об этом.
"К нам несколько человек обращалось именно по поводу самого дальневосточного гектара. Плюс звонил человек, который это видит совершенно по-другому – не в виде шоу, а в виде инвестиционного проекта", — пояснил представитель актера.
На вопрос, не собирается ли команда артиста предъявить претензии сообщившим о проекте, Рейбанд ответил, что у них нет на это времени.
В пресс-службе администрации Приморья РИА Новости заявили, что о готовности Сигала участвовать в телепроекте рассказал представитель компании, которая планирует съемки.
"Сейчас данный продюсер не выходит на связь. С ним пытаются связаться и власти, и представители СМИ", — добавил собеседник агентства.
В марте замглавы Росреестра Андрей Приданкин сообщил, что Стивен Сигал перед тем, как получить российское гражданство, интересовался "дальневосточным гектаром". Актер хотел построить в России многофункциональный спортивный комплекс, а также международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.
Актер, кинопродюсер и сценарист, мастер боевых искусств и музыкант Стивен Сигал отмечает 10 апреля 65-летний юбилей.
В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в гражданство России. Глава государства лично вручил актеру российский паспорт. Церемония прошла в Кремле.
Сигал рассказывал, что его дед по отцовской линии родился в одном из буддийских регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии.
По словам актера, у него есть родственники Санкт-Петербурге, Сибири и Белоруссии и "невероятно много" друзей в России и бывших республиках СССР. На фото: кадр из фильма "Мачете".
Стивен Сигал на международной выставке "Оружие и охота" в Московском Гостином дворе.
Будущий актер родился в 1952 году в городе Лансинг в Мичигане. Когда ребенку было пять лет, его семья переехала в Калифорнию. На фото: кадр из фильма "Хороший человек".
В семь лет Стивен начал заниматься боевыми искусствами. Сначала будущая звезда стала постигать азы каратэ, потом и айкидо. На фото: Стивен Сигал на Аллее славы в Голливуде.
В 17 лет Сигал переехал в Японию, чтобы продолжить свое обучение айкидо у великих буддийских мастеров. Там он встретил свою первую жену, японку Мияко Фудзитани. У пары родились двое детей: сын Кэнтаро и дочь Аяко.
В 1975 году Сигал стал первым в истории Японии американцем, открывшим в стране додзе (школу боевых искусств). На фото: кадр из фильма "Черный рассвет".
Карьера Сигала в кино началась в 1982 году, когда его в качестве эксперта по японскому фехтованию пригласили на съемки фильма "Вызов", которые проходили в Киото. На фото: Сигал в Элисте, где ему присвоили звание "Почетный гражданин Калмыкии".
В 1983 году Сигал перевез свой додзе в Калифорнию. В Лос-Анджелесе он начинает проводить открытые семинары и тренировки, получает первые предложения о съемках в телепрограммах и женится на актрисе Адриенн Ларусса. На фото: кадр из фильма "Ни жив, ни мертв".
После нескольких демонстрационных показов студия Warner Brothers согласилась снять его в главной роли в фильме "Над законом". Фильм собрал более 30 миллионов долларов. Сам Сигал говорил, что был счастлив сыграть себя. На фото: Сигал на церемонии открытия Всемирных игр кочевников-2016 в Киргизии.
В это же время актер аннулирует свой второй брак и женится в третий раз. Его новой избранницей становится еще одна американская актриса Келли ЛеБрок. В 1990 году они сыграют в дуэте в фильме "Смерти вопреки". ЛеБрок родит Сигалу троих детей. На фото: Сигал перед началом военного парада на Красной площади в Москве.
На данный момент в копилке актера более 50 фильмов, в некоторых из них он выступил в роли сценариста и продюсера. А в фильме "В смертельной опасности" Сигал попробовал себя в роли режиссера. На фото: кадр из фильма "Тень якудза".
С 2013 года Стивен Сигал поддерживает тесные связи с Россией. Он посещал Беслан, Ковров, Ижевск, Саратов, Мирный, Владивосток, часто приезжает в Москву и Петербург. На фото: Стивен Сигал в монастыре в Катманду, Непал.
В 2014 году Стивен Сигал выступил со своей группой на байк-шоу в Севастополе. На фото: кадр из фильма "Конец ствола".
Стивен Сигал с 2009 года состоит в четвертом браке с профессиональной танцовщицей, уроженкой Монголии Батсухийн Эрдэнэтуяа. У них растет сын Кунзана. На фото: Сигал раздает автографы на московской Аллее Славы.