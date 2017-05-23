Россияне теряют интерес к дачному отдыху, показал опрос

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Почти половина россиян, как и годом ранее, собирается провести нынешний летний отпуск дома, а вот дачный отдых за год стал менее популярен — так хотят провести лето 29% респондентов, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" были проведены 27-28 апреля и 14-16 мая 2017 года среди 1,2 тысячи и 1,8 тысячи респондентов соответственно. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность в первом случае не превышает 3,5%, во втором — 2,5%.

Согласно результатам опросов, провести лето дома планирует почти каждый второй россиянин (47% против 45% в 2016 году). Чаще о таком намерении говорят люди старше 60 лет (55%), респонденты, оценивающие свое материальное положение как плохое (54%) и жители сел (68%).

"Если число "домоседов" за год практически не изменилось, то дачный отдых после всплеска популярности в 2016 году (35%), потерял позиции (до 29%). Другие города России, черноморское побережье Кавказа и Крым собираются посетить около 10% опрошенных. Заграничные поездки планируют лишь 6% опрошенных", — говорится в материалах опроса.

Во ВЦИОМ отмечают, что ожидания россиян в этом сезоне более оптимистичны, чем годом ранее: "доля тех, кто рассчитывает, что предстоящую летнюю поездку проведет лучше, чем предыдущую, выросла с 22% до 28%". Большинство (60%) полагают, что предстоящий отпуск будет равноценен предыдущему, а 8% респондентов ожидают, что отдых окажется хуже, чем прошлым летом.