Опрос: 44% россиян проведут летний отдых дома из-за нехватки денег

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Почти половина (44%) из тех россиян, которые проведут нынешний летний отпуск дома, сделают это из-за нехватки денег на поездку, еще 17% опрошенных все лето будут работать и не планируют отпуск, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" были проведены 27-28 апреля и 14-16 мая 2017 года среди 1,2 тысячи и 1,8 тысячи респондентов соответственно. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность в первом случае не превышает 3,5%, во втором — 2,5%.

"Проблемы с деньгами по-прежнему остаются основной причиной отказа от поездок — ее назвали 44% опрошенных, не намеревающихся покидать место проживания. Работать все лето будут 17%", — говорится в материалах опроса.

Ровно столько же респондентов называли эти причины в ходе аналогичного опроса в 2016 году. А вот тех, кто не сможет выехать за пределы места проживания по семейным обстоятельствам, стало в три раза больше, отмечают социологи: 12% в нынешнем году против 4% в прошлом.

Еще 8% респондентов будут вынуждены остаться дома по состоянию здоровья, у 7% нет желания ехать куда-то на отдых, а 5% опрошенных не отпускает домашнее хозяйство, отмечено в материалах ВЦИОМ.