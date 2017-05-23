Виктор Козловский возглавил московское метро

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Первый заместитель начальника московского метрополитена Виктор Козловский возглавил столичную подземку, сообщили в пресс-службе столичного метро.

"Новым руководителем Московского метрополитена стал Виктор Николаевич Козловский, ранее занимавший пост первого заместителя начальника метро", — говорится в релизе метрополитена, опубликованном в Telegram.

Также информацию о вступлении Козловского в должность подтвердили в пресс-службе метрополитена.

Ранее Козловский курировал эксплуатационный блок по вопросам инфраструктуры, подвижного состава, движения, связи и информационных технологий.