Стивен Сигал снимется в телешоу, где получит "дальневосточный гектар"

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Голливудский актер с российским паспортом Стивен Сигал примет участие в съемках нового телепроекта канала "Россия 1", где будет получать "дальневосточный гектар", сообщает администрация Приморья.
По данным властей Приморья, в телешоу покажут, как популярный актер будет получать дальневосточный гектар: от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность.
Сообщается, что на своем гектаре Сигал намерен построить многофункциональный спортивный комплекс, где планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами, в планах также построить здесь международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.