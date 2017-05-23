Стивен Сигал снимется в телешоу, где получит "дальневосточный гектар"

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Голливудский актер с российским паспортом Стивен Сигал примет участие в съемках нового телепроекта канала "Россия 1", где будет получать "дальневосточный гектар", сообщает администрация Приморья.

В марте замглавы Росреестра Андрей Приданкин сообщал, что Сигал перед тем, как получить российское гражданство, интересовался возможностью приобретения "дальневосточного гектара".

По данным властей Приморья, в телешоу покажут, как популярный актер будет получать дальневосточный гектар: от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность.

Сообщается, что на своем гектаре Сигал намерен построить многофункциональный спортивный комплекс, где планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами, в планах также построить здесь международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.

© Инфографика Перейти в фотобанк Как можно использовать дальневосточный гектар © Инфографика Перейти в фотобанк Как можно использовать дальневосточный гектар

Сигал, который получил гражданство России в ноябре 2016 года, ранее говорил, что видит хороший потенциал для ведения бизнеса на Сахалине. Также российский паспорт получили французский актер Жерар Депардье, итальянский дирижер и пианист Фабио Мастранджело, греческий дирижер Теодор Курентзис, боксер Рой Джонс-младший, конькобежец Виктор Ан, боец смешанных единоборств Джефф Монсон.