Путин наградил миллиардера Михаила Гуцериева Орденом Почета

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении основного владельца и председателя совета директоров "Русснефти" Михаила Гуцериева Орденом Почета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Гуцериев занимает 20-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России-2017 по версии журнала Forbes. Его состояние издание оценило в 6,3 миллиарда долларов.

Гуцериев награжден "за большой вклад в развитие медиаиндустрии и многолетнюю плодотворную деятельность".

В частности, по данным Forbes, Гуцериеву принадлежат восемь радиостанций: "Весна FM", "Восток FM", "Столица FM", Love Radio, "Радио Дача", "Такси FM", "Шансон" и "Говорит Москва".

Михаил Гуцериев родился 9 марта 1958 года в Акмолинске, Казахской ССР. Является главным акционером промышленно-финансовой группы "Сафмар" (в состав группы входят "Русснефть", "Нефтиса", "Русский уголь", "Славкалий", банковская группа Бинбанка, лизинговая компания "Европлан", компании "Интеко", "А101", "Авгур Эстейт").

Кроме того, президент наградил генерального директора "Газпром экспорт" Елену Бурмистрову медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".