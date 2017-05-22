Синоптики пообещали россиянам "розовое лето"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Летние температуры в европейской части России предварительно ожидаются около и выше нормы, аномальные дожди также маловероятны, заявил РИА Новости глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее вероятный сценарий, что в течение трех летних месяцев на европейской территории России температурный фон будет около и выше нормы, избытка осадков мы не ожидаем. По всем расчетам осадков ожидается меньше, чем в прошлом году", — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что температуры около и выше нормы у метеорологов на картах соответствуют розовому цвету.

"Как мы детство свое видим в розовом цвете — всё прекрасно. Получается "розовое" лето", — добавил глава службы.

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