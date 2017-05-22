Названы страны с самым большим числом жителей, страдающих от ожирения

Толстый человек в футболке с флагом США. Архивное фото

Толстый человек в футболке с флагом США. Архивное фото

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. США заняли первое место среди стран, жители которых наиболее часто страдают ожирением. Об этом свидетельствуют результаты исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Соответствующий диагноз поставлен 38,2% американцев старше 15 лет. Согласно прогнозам, к 2030 году этот показатель превысит 45%.

Второе место занимает Мексика, где избыточный вес имеют 32,4% населения. Следом идет Новая Зеландия, в которой признаки ожирения обнаружены у 30,7% людей.

При этом наиболее здоровая ситуация сложилась в Японии — здесь лишний вес имеют только 3,7% жителей.

Россия находится в самой середине рейтинга: с проблемами ожирения сталкиваются 19.6% россиян.