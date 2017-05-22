Проект "Ты супер!": тайны концерта в Кремле

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Президентском зале мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" в формате видеомоста прошла пресс-конференция финалистов, членов жюри и организаторов международного детского вокального конкурса телеканала НТВ и Международного информационного Агентства Sputnik "Ты супер!". Впереди у конкурсантов — ответственное выступление в финале, который пройдет 26 мая в Государственном Кремлевском Дворце.

Возможность чуда

По словам главного телепродюсера НТВ Тимура Вайнштейна, финалистам предстоит выступить на самой сложной и ответственной сцене России, перед выходом на подмостки которой волнуются даже взрослые артисты. Вайнштейн отметил, что в успехе проекта, сочетавшего развлекательную составляющую и социальную значимость, первоначально сомневались многие. Однако опасения оказались напрасны и проект "Ты супер!" стал одним из лидеров субботнего вечернего эфира.

От аналогов шоу "Ты супер!" отличается и тем, что участники проекта по его завершению, не уходят в пустоту. Если участники "Голоса" строят в дальнейшем свои сольные карьеры самостоятельно, то у конкурсантов проекта "Ты супер!" будущее уже расписано. У некоторых даже по часам и на много месяцев вперед. Кого-то пригласили сниматься в кино, кого-то —выступить с профессиональными артистами. Но практически все из них примут участие в мюзикле "Республика Шкид", постановка которого сейчас активно готовится.

Тимур Вайнштейн поблагодарил партнеров — агентство Sputnik, которое не только информационно поддержало проект, но и помогло с проведением кастинга в детских домах и интернатах постсоветских стран. В проекте приняли участие дети не только из России, но и из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

По сути, Sputnik дал возможность совершиться чуду и помог юным талантам раскрыться и получить известность.

Проект, где сбываются мечты

"Нас всех объединяет слово "сопричастность", — отметила на пресс-конференции заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Елена Чепурных. — На протяжении уже нескольких лет мы ведем проект "Найди меня, мама!" Мы пытаемся помочь ребятам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. И поэтому, когда нам предложили принять участие в этом проекте, мы, конечно же, с радостью подключились и сделали все возможное, чтобы провести кастинг на постсоветском пространстве и найти талантливых ребят".

По словам Чепурных, было сделано все возможное, чтобы ребята получали слова поддержки из родных стран.

"Мы, конечно, не такие большие волшебники как НТВ, — сказала заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня". — Но мы постарались исполнить хотя бы маленькие мечты ребят. В Кыргызстане, благодаря Sputnik, Урмат Мырсаканов осуществил свою давнюю мечту — встретиться с футболистами национальной сборной страны. Он стал почетным двенадцатым игроком сборной и на радостях сказал, что, может быть, не будет больше петь".

Это не единственный пример. В Азербайджане семнадцатилетняя Парвана Алджанова станет официальным голосом радио Sputnik. Певец, победитель Евровидения Эльдар Гасымов вручил Парване сертификат на уроки вокала. В Армении Сабина Манвелян и Ангелина Папикян станут соведущими музыкального проекта Sputnik. А в Молдове Аня Ерхан и Кристина Коваленко уже встретились с музыкантами группы SunStroke Project, которые представляли страну на Евровидении-2017, и заручились обещаниями профессиональной поддержки.

Как сообщила Елена Чепурных, Sputnik готовит специальный приз для участников проекта. Какой? Узнаем 26 мая.

Урок для взрослых

К концу пресс-конференции Тимур Вайнштейн раскрыл некоторые секреты будущего финального концерта: в Кремле выступят дети из всех стран, которые принимали участие в проекте. И будут петь в дуэте со звездами.

Специально из Эстонии приезжает Анне Вески, из Казахстана — Роза Рымбаева. С азербайджанской девочкой Парваной будет петь Полад Бюль-Бюль-оглы, с грузинской участницей Наной — Тамара Гвердцители, с армянской Ангелиной — Зара. Будут выступать Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, "Бурановские бабушки", Слава и другие известные на постсоветском пространстве артисты.

"Мы постарались сделать "Ты супер!" проектом без границ, — отметил Тимур Вайнштейн. — Это на нашем проекте получилось. Мы ни разу не говорили о каких-то межнациональных проблемах, которые, к сожалению, на постсоветском пространстве. Надеюсь, что смотря на наших детей, взрослые станут немножко умнее. Спасибо детишкам из всех стран за дружбу и такой урок нам, взрослым".

"Ты супер!" — уникальный музыкальный проект, в котором приняло участие 52 участника из двенадцати стран. Благодаря НТВ, агентству Sputnik и Министерству образования и науки РФ дети с непростой судьбой смогли поразить своим талантом многомиллионную зрительскую аудиторию и поработать с лучшими педагогами и продюсерами.