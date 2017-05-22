Блогеры могут помочь разъяснить молодежи решения Минобрнауки

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Минобрнауки рассматривает возможность привлечения блогеров для разъяснения молодежи законодательных инициатив и решений министерства, сообщил в понедельник журналистам заместитель министра образования и науки Вениамин Каганов.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, заявила, что следит за творчеством блогеров в сети и надеется, что какие-то идеи молодежи можно будет реализовать Минобрнауки совместно с представителями блогосферы.

"Многие решения… в них сходу не разберешься. Почему они (приняты), на что они работают. И здесь, конечно, нам нужен больший диалог. Не только говорить, что мы сделали, но и отвечать на вопросы – почему, что это дает, какая польза. Мне кажется, что это было бы очень полезно", — сказал Каганов.

Замминистра пояснил, что в частности, возможно использование ресурсов блогосферы как канала информации для работы с молодежью.

"Здесь должна быть улица с двусторонним движением. Потому что если нам не поступают вопросы, нам на них и ответить нельзя. Поэтому если есть вопросы, которые интересуют, пожалуйста. Я лично в своей сфере готов ответить на любые вопросы", — добавил он.