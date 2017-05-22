Адвокатская палата Москвы будет бесплатно консультировать по реновации

МОСКВА, 22 мая — РИА Недвижимость. Адвокатская палата Москвы планирует оказывать бесплатные юридические консультации москвичам по вопросам реновации жилья, сообщил в понедельник в ходе рабочей встречи в Мосгордуме вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, первый вице-президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник.
Он добавил, что законопроект, который прошел первые чтения, содержит нормы, вызывающие сомнения в отношении соответствия Конституции РФ. Предполагается, что адвокаты будут оказывать юридическую помощь тем жителям города, которые в ней нуждаются.
"Проблема острая, она людей будоражит. Мы работаем для того, чтобы защищать права москвичей, в том числе в процессе реализации программы", — отметил Резник.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при реализации программы реновации будут учтены интересы малого бизнеса, чьи офисы или торговые площади находятся в домах, которые могут попасть под снос. "Мы можем по выбору коммерсанта дать ему не только такое же помещение, равноценное, но и компенсировать его бизнес, в том числе и потери дохода… На выбор. Пожелает бизнесмен — мы предоставим ему аналогичное помещение, не пожелает — значит (возместим) по рыночной оценке с учетом выпадающих его доходов, недополученных доходов, с учетом вложенных денег в этот проект. Мне кажется, это будет справедливо", — сказал Собянин.
Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.