Адвокатская палата Москвы будет бесплатно консультировать по реновации

МОСКВА, 22 мая — РИА Недвижимость. Адвокатская палата Москвы планирует оказывать бесплатные юридические консультации москвичам по вопросам реновации жилья, сообщил в понедельник в ходе рабочей встречи в Мосгордуме вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, первый вице-президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник.

"В нашу палату стали обращаться москвичи, мы посоветовались и решили организованно оказать им помощь, потому что задача адвокатов — защищать права и свободы граждан. Мы в рамках оказания бесплатной юридической помощи будем консультировать москвичей в отношении тех прав, которые у них имеются в связи с этим законом (о реновации)", — сказал Резник.

Он добавил, что законопроект, который прошел первые чтения, содержит нормы, вызывающие сомнения в отношении соответствия Конституции РФ. Предполагается, что адвокаты будут оказывать юридическую помощь тем жителям города, которые в ней нуждаются.

"Проблема острая, она людей будоражит. Мы работаем для того, чтобы защищать права москвичей, в том числе в процессе реализации программы", — отметил Резник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при реализации программы реновации будут учтены интересы малого бизнеса, чьи офисы или торговые площади находятся в домах, которые могут попасть под снос. "Мы можем по выбору коммерсанта дать ему не только такое же помещение, равноценное, но и компенсировать его бизнес, в том числе и потери дохода… На выбор. Пожелает бизнесмен — мы предоставим ему аналогичное помещение, не пожелает — значит (возместим) по рыночной оценке с учетом выпадающих его доходов, недополученных доходов, с учетом вложенных денег в этот проект. Мне кажется, это будет справедливо", — сказал Собянин.

По словам Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.