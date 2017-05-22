Современная российская молодежь создает семью в 28-30 лет, показал опрос

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Молодые люди в России в настоящее время не торопятся вступать в брак и создают семью к 28-30 годам, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных молодежной политике.

"Если коротко, сегодня люди не стремятся слишком быстро связывать себя узами брака. Они оставляют для себя возможность попробовать, потестировать и не хотят раньше времени совершать ошибки… на создание собственной семьи и к вступлению в брак не торопятся, а попозже – к 28-30 годам", — сказал Федоров.

Ранее замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко заявлял, что в настоящее время российские семьи заводят детей в возрасте порядка 25 лет.