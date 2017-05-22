Сенаторы предложили увеличить штрафы за незаконную продажу SIM-карт

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и зампред комитета Людмила Бокова внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий значительное увеличение — до 200 тысяч рублей — штрафов за незаконную продажу SIM-карт.

Как сообщили в пресс-службе Совфеда, речь идет об ужесточении ответственности за продажу SIM-карт с рук, без заключения договоров с обязательной идентификацией данных абонента и в неустановленных местах. Как полагают авторы законопроекта, "бесконтрольно выданные карты" могут использоваться в противоправных целях.

"Согласно внесенному законопроекту, с июня 2018 года существенно увеличатся штрафы за незаконное распространение SIM-карт. Для граждан они составят от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Такие же штрафы предусмотрены за распространение SIM-карт неуполномоченными лицами", — цитирует Бокову пресс-служба.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства за указанные нарушения будет грозить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением либо арест на срок до пятнадцати суток с выдворением за пределы РФ.

В свою очередь Клишас отметил, что в настоящее время компании-операторы сотовой связи зачастую не могут получить от корпоративных клиентов данные об их сотрудниках-пользователях SIM-карт: в рамках действующего законодательства юридические лица и индивидуальные предприниматели не несут административной ответственности за то, что не предоставляют этих сведений. "Принятие закона сделает обязательным для компаний предоставлять операторам связи сведения о конечных пользователях — своих сотрудниках", — приводит слова сенатор пресс-служба.

Законопроект предусматривает увеличение размера штрафа за непредставление или несвоевременное представление оператору связи сведений о пользователях для индивидуальных предпринимателей до 40-50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 50-70 тысяч рублей. Повторное нарушение юридическим лицом может караться штрафом до 200 тысяч рублей.

Как отметается в сообщении, решение о разработке и внесении законопроектов, регламентирующих оборот SIM-карт, было принято на заседании Совфеда после теракта в Санкт-Петербурге, в ходе которого пособники террористов пользовались одноразовыми SIM-картами, купленными на рынке. Работа над законопроектом шла во взаимодействии с представителями правоохранительных органов, а также операторами сотовой связи.