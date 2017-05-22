В Торгово-промышленной палате оценили масштабы реновации Москвы

МОСКВА, 22 мая — РИА Недвижимость. Порядка 1,5 тысячи собственников нежилых помещений имеется в домах, попавших в список для голосования в рамках формирующейся программы сноса и переселения московских пятиэтажек, сообщил в понедельник журналистам президент Московской Торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

По его данным, в 4,5 тысячи домов, попавших в перечень, имеется 1,5 тысячи собственников нежилых помещений и около 400 арендаторов у города.

"Говорить о масштабности проблемы нет необходимости", — отметил Платонов.

По его словам, предпринимателей в основном беспокоят вопросы о том, когда и куда им придётся переехать. Ответы можно будет дать только после голосования, когда станет понятно, какие дома действительно будут расселяться, добавил он.

"Я уверен, что город с честью сможет решить все проблемы", — заявил глава МТПП.

Платонов также подчеркнул, что МТПП в свою очередь готова помогать предпринимателям с разъяснениями и поиском путей решения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при реализации программы реновации будут учтены интересы малого бизнеса, чьи офисы или торговые площади находятся в домах, которые могут попасть под снос. "Мы можем по выбору коммерсанта дать ему не только такое же помещение, равноценное, но и компенсировать его бизнес, в том числе и потери дохода… На выбор. Пожелает бизнесмен — мы предоставим ему аналогичное помещение, не пожелает — значит (возместим) по рыночной оценке с учетом выпадающих его доходов, недополученных доходов, с учетом вложенных денег в этот проект. Мне кажется, это будет справедливо", — сказал Собянин.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.