В Торгово-промышленной палате оценили масштабы реновации Москвы

МОСКВА, 22 мая — РИА Недвижимость. Порядка 1,5 тысячи собственников нежилых помещений имеется в домах, попавших в список для голосования в рамках формирующейся программы сноса и переселения московских пятиэтажек, сообщил в понедельник журналистам президент Московской Торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.
"Говорить о масштабности проблемы нет необходимости", — отметил Платонов.
По его словам, предпринимателей в основном беспокоят вопросы о том, когда и куда им придётся переехать. Ответы можно будет дать только после голосования, когда станет понятно, какие дома действительно будут расселяться, добавил он.
"Я уверен, что город с честью сможет решить все проблемы", — заявил глава МТПП.
Платонов также подчеркнул, что МТПП в свою очередь готова помогать предпринимателям с разъяснениями и поиском путей решения.
Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.
Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.