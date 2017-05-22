Пассажиры самолета, экстренно севшего в Хабаровске, вылетели в Москву

ХАБАРОВСК, 22 мая – РИА Новости. Большая часть пассажиров самолета компании "Аэрофлот", вылетевшего в понедельник в Москву, но вернувшегося в Хабаровск, отправлены в российскую столицу другим рейсом, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании в дальневосточном регионе Мария Мухина.

Согласно онлайн-табло хабаровского аэропорта, самолет Boeing 747-400 Mixed авиакомпании "Россия" рейс 6488 вылетел из Хабаровска в 18.54 (11.54 мск).

"Из 286 пассажиров 240 пожелали лететь рейсом 6488 авиакомпании "Россия" — дочерней компании "Аэрофлота". Остальные 46 человек решили лететь завтра", — сказала Мухина.

Ранее сообщалось, что 22 мая в 10.20 (3.20 мск) из хабаровского аэропорта вылетел самолет Airbus A330-300 с находящимися на борту 286 пассажирами и 10 членами экипажа по маршруту Хабаровск-Москва. На взлетно-посадочной полосе аэропорта после вылета были обнаружены части протектора шины шасси. Самолет вернулся в аэропорт, посадка прошла успешно.