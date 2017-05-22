Васильева предложила в каникулы привлекать студентов к ремонту общежитий

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева предложила привлекать студенческие советы к ремонту зданий вузов и общежитий во время летнего периода.

В ходе своего выступления на посвященных молодежной политике парламентских слушаниях в ГД, Васильева отметила, что в России эффективно действует система общественных советов при образовательных организациях. Их совместная работа, указала министр, проходит с федеральным агентством по делам молодежи, ведется постоянное взаимодействие с администрацией учреждений. Кроме того студсоветы оказывают студенчеству помощь в их практической жизни и социально-правовой защите.

"Студенты тоже должны участвовать в ответном действии. Допустим, тот же самый летний трудовой период можно прекрасно с помощью общественных советов обучающихся заниматься и ремонтом зданий, ремонтом общежитий", — сказала Васильева.

Она также отметила, что в РФ также действует система студенческих отрядов, к которой привлечены порядка 240 тысяч человек.

"Должна быть определенная правовая база для того, чтобы наши бизнес-структуры были заинтересованы в том, чтобы брать ребят на работу в именно в летний период", — добавила она.